Sinan Burhan'dan, Özgür Özel'e 'İmamoğlu' yanıtı: 'Bana ulaşan kulis bilgisiydi'

Yayınlanma: 01.04.2025 - 11:53

Güncelleme: 01.04.2025 - 11:54

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in, 11 Mart'ta canlı yayında bir Cumhur İttifakı genel başkan yardımcısının "İmamoğlu bayramdan önce gözaltına alınacak ve tutuklanacak" diye mesaj attığını söylediği gazeteci Sinan Burhan'dan yanıt geldi.

Burhan, "Ben gazeteci olarak bir kulis bilgisini aktardım. Sayın Özgür Özel ile polemik yapmayı doğru bulmam" dedi.

ÖZEL, SİNAN BURHAN'IN İSMİNİ VERMİŞTİ

Dğn Saraçhane'de konuşan Özel, 11 Mart'ta canlı yayında gazeteci Sinan Burhan'a bir Cumhur İttifakı genel başkan yardımcısının "İmamoğlu bayramdan önce gözaltına alınacak ve tutuklanacak" diye mesaj attığını söylerken, o kişinin kim olduğunu bildiklerini açıkladı.

"BU BİR KULİS BİLGİSİYDİ"

Bunun üzerine Burhan, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, az önce yaptığı açıklamada, Sayın Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından önce bu durumu bir gazeteci olarak benim haber verdiğimi ifade etmiştir. Öncelikle belirtmek isterim ki, bana ulaşan bu bilgi bir kulis bilgisiydi. Bilgiyi verirken bunun izaha muhtaç bir iddia olduğunu söyledim ve şaşkınlığımı da dile getirdim. Bir gazeteci olarak, haber kaynaklarımızdan gelen bilgileri kamuoyuna aktarmak görevimizdir."

"İMAMOĞLU SEÇİMLERE GİREBİLMELİ, YARIŞABİLMELİDİR"

Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Özgür Özel’in parti politikaları ve dünya görüşleriyle farklı düşündüğümüz noktalar olabilir. Ancak kesin ve net olarak ifade etmek isterim ki, Sayın Ekrem İmamoğlu seçimlere girebilmeli, yarışabilmelidir. Demokrasinin gereği budur. Hukuki konular ve iddialar benim karar vereceğim bir alan değildir.

Sayın İmamoğlu ile ilgili yolsuzluk, irtikap, rüşvet ve terörle irtibat iddiaları benim değil, yargının iddiasıdır. Kaldı ki, CHP’li vekil Sezgin Tanrıkulu, Sayın Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir tutuklama beklediklerini ifade ederek ön seçim kararı aldıklarını söylemiştir. Bu iddia, CHP çevrelerinde de konuşulan bir konudur."

"ÖZGÜR ÖZEL İLE POLEMİK YAPMAYI DOĞRU BULMAM"

"Gazeteci, kaynağına güvenmeden açıklama yapmaz. Kendini CHP’ye yakın olarak gören bazı gazeteciler, Sayın Erdoğan, ailesi, bakanlar ve MHP ile ilgili onlarca belgesiz haber yaparken kaynaklarını açıklamamıştır. Bu haberlerin birçoğu da yalan çıkmıştır. Ben ise gazeteci olarak bir kulis bilgisini aktardım. Sayın Özgür Özel ile polemik yapmayı doğru bulmam. Ancak halkımızın bilgi sahibi olması gerekir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."