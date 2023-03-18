Sinan Meydan ve Naim Babüroğlu '18 Mart'ı değerlendirdi: Anafartalar kahramanı

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 06:55

Sinan Meydan, her yıl olduğu gibi bu yıl da Çanakkale şehitlerinin saygıyla ve özlemle anıldığını söyledi. Meydan, destansı mücadele için şu değerlendirmeyi yaptı: “Çanakkale Savaşları’nın isimli isimsiz çok kahramanı var. Ancak Çanakkale Deniz/Boğaz Zaferi’nin kahramanı Cevat (Çobanlı) Paşa’dır. Çanakkale Kara Zaferi’nin tartışmasız en büyük kahramanı ise Mustafa Kemal Atatürk’tür. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ‘Atatürk’süz Çanakkale’ tarihi anlatmak isteyenleri gördük. Atatürk’ün Çanakkale Kara Muhabareleri’ndeki kahramanlığı herkesin malumu... Atatürk, 25 Nisan Arıburnu, 9 Ağustos 1. Anafartalar, 21 Ağustos 2. Anafartalar zaferleri ve 10 Ağustos Conkbayırı Tarruzu ile Çanakkale’yi geçilmez yapan Mehmetçiğin başında ‘Anafartalar Kahramanı’ olarak abideleşti.”

GENÇ SUBAY KADROSU

İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Naim Babüroğlu ise savaş tarihi açısından Mustafa Kemal’in Truva’nın intikamını Çanakkale’de ve Conkbayırı muharebesiyle aldığını söyledi. Babüroğlu, “Genç subay kadrosu, Balkan utancını bir daha yaşamamak için gerekli tüm önlemleri alır. İngiliz resmi tarihçilerinin tespitinde olduğu gibi, Türk askerinin Çanakkale Muharebeleri’nde başarılı olmasının temel nedeni, savundukları toprağın anavatanları olduğunu bilmeleridir. Türk askerinin başarılı olmasının ikinci nedeni de, muharebelerde Türk komutanların askerle beraber ön hatta bulunması ve karşı saldırılarda birliklerin başında hareket etmeleridir. Üçüncü nedeni de askerdeki manevi güçtür” dedi.

BÜYÜK YENİLGİ

Dr. Naim Babüroğlu itilaf donanmasının 18 Mart 1915’te savaş gücünün neredeyse üçte birini kaybettiğini söyledi. Babüroğlu, ‘dünyanın en güçlü donanmasının’ nasıl yenildiğini şu sözlerle özetledi: “Üç büyük savaş gemisi, iki muhrip ve yedi mayın tarama gemisi batırıldı. 800 kişilik zayiat verdiler. Türk tarafının kaybı ise 26 şehit ve 53 yaralıdır. İngiltere için büyük bir travmaydı bu yenilgi. İngiltere Deniz Kuvvetleri Bakanı Churchill, bu harekât için şunları söyler: “1915 yılında bütün Avrupa’da milyonlarca insanın hayatı ortaya konulmuş, büyük taarruzlar yapılmıştı. Fakat bunların hiçbiri Nusrat’in döktüğü mayınlar kadar harbin devamına ve düşmanın istikbaline etkili olacak bir başarı gösterememiştir.” Churchill’in adını andığı Nusrat mayın gemisi gerçekten 18 Mart’ın kahramanıdır.”

EN BÜYÜK HAREKÂT

Babüroğlu, “Çanakkale Muharebeleri tarihte o ana kadar yapılan en büyük amfibi harekâttır. Normandiya çıkarmasından önceki en büyük çıkarmadır. Çanakkale Muharebeleri, Çarlık Rusyasının yüzyıllardır gerçekleştirmek istediği boğazlara sahip olma hayalini geriletti” dedi.

DESTAN YAZDILAR

Atatürk, 25 Nisan Arıburnu, 9 Ağustos 1. Anafartalar, 21 Ağustos 2. Anafartalar zaferleri ve 10 Ağustos Conkbayırı Taarruzu ile Çanakkale’yi geçilmez yapan Mehmetçiğin başında ‘Anafartalar Kahramanı’ olarak abideleşti. Muharebelerde Türk komutanlar askerle beraber ön hatta savaştı. Karşı saldırılarda birliklerin başında hareket ettiler. Askerlerdeki manevi güçle tarihin sayfalarına destan yazıldı.