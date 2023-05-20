Sinan Oğan: 'Birileriyle anlaştığımız iddiası doğru değil, pazartesi açıklama yapacağız'
ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, bir ittifak ile anlaşma sağladıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kararını pazartesi günü açıklayacağını söyledi.
Siyasetteki Sinan Oğan belirsizliği gündemdeki yerini korurken gazeteci Fatih Altaylı, Oğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ayrıntılarını aktardı.
Fatih altaylı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Oğan ile konuştuğunu ve ATA İttifakı adayının kararını açıklayacağı tarihin netleştiğini söyledi. Buna göre Oğan, ittifak kararını pazartesi günü açıklayacak.
Oğan ayrıca, "şunu destekliyor", "bu ittifakla anlaştı" iddialarının da gerçeği yansıtmadığını kaydetti.
Altaylı'nın paylaşımı şu şekilde:
"Az önce Sinan Oğan ile konuştuk. 'İki liderle de görüştük. Henüz bir karar vermedik. Kararımızı pazartesi günü açıklayacağız' dedi. Bunun dışında şunla anlaştı bunu destekliyor iddiaları doğruyu yansıtmıyor."
Az önce Sinan Oğan ile konuştuk. “İki liderle de görüştük. Henüz bir karar vermedik. Kararımızı pazartesi günü açıklayacağız” dedi. Bunun dışında şunla anlaştı bunu destekliyor iddiaları doğruyu yansıtmıyor— Fatih Altayli ?????? (@fatihaltayli) May 20, 2023
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