2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Gözler Ata İttifakı'nda: Sinan Oğan ve Ümit Özdağ arasında görüşme

14 Mayıs'ta yapılan seçimde Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, Ümit Özdağ ile Zafer Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2023 - 13:23
Gözler Ata İttifakı'nda: Sinan Oğan ve Ümit Özdağ arasında görüşme
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28 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek ikinci tur seçim yarışı öncesi gözler Ata İttifakı'na çevrildi.

Dün Ata İttifakı'nın bileşeni Zafer Partisi'nin genel başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde Kılıçdaroğlu'nu kabul etmişti. Saatler sonra ise ittifakın adayı Sinan Oğan, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'la Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelmişti.

İkinci turda hangi adaya destek verecekleri merak konusu olan ittifakın iki ismi, bugün bir araya geldi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Oğan'la görüşmesinin fotoğraflarını paylaşıp "Sevgili Sinan Oğan ile gündemi değerlendiriyoruz" dedi. 

İşte Özdağ'ın paylaşımı: 


Sinan oğan Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu

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