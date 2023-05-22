Sinan Oğan bugüne kadar Erdoğan ve AKP iktidarı için neler söyledi?

Yayınlanma: 22.05.2023 - 17:34

Güncelleme: 22.05.2023 - 18:20

28 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek ikinci tur seçim yarışı öncesi gözler Sinan Oğan'a çevrilmişti.

Oğan, bugün saat 17.00'de yaptığı basın açıklamasıyla ikinci turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini resmen açıklamış oldu.

Siyaset gündemini belirleyen kararın ardından; Oğan'ın bugüne kadar AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iktidar aleyhine söylediği sözler yeniden gündem oldu.

OĞAN BUGÜNE KADAR ERDOĞAN İÇİN NELER DEDİ?

SENE 2012: MECLİS'TE GERGİNLİK

MHP'li Sinan Oğan'ın, "Recep Tayyip Erdoğan korkusu sizde Allah korkusundan daha öteye gitmiş'' sözleri gerginliğe neden olmuştu.

'HIRSIZ DENDİĞİNDE...'

7 Aralık 2014'te kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yapan Oğan, "Türkiye'de makul şüpheli olarak, hırsız dendiğinde 'hırsız = Kaçak Saray = AKP= Erdoğan = Bakanlar' akla geliyor" ifadelerini kullanmıştı.

"ERDOĞAN, GÜLEN’E 'BİTSİN BU HASRET' DİYORDU"

Sinan Oğan, 17 Aralık 2014'te yaptığı bir başka paylaşımda ise, Erdoğan'ın Gülen ile olan bağını anımsatarak "Recep Tayyip Erdoğan, Fethullah Gülen’e 'Bitsin bu hasret' diyordu, şimdi 'Batsın bu paralel devlet' diyor" ifadelerine yer vermişti.

ERDOĞAN'A 'SIĞINMACI' TEPKİSİ

Sinan Oğan, 30 Nisan'da ise Twitter hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mart 2022'de Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'nde yaptığı bir konuşmayı paylaşmıştı.

Erdoğan söz konusu konuşmasında, "Biz seçimi kazandığımızda bu ülkedeki mültecileri ülkelerine göndereceğiz diyorlar. Biz göndermeyeceğiz" diyordu.

Sinan Oğan Erdoğan'a yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz geldiğimizde tüm sığnmacı ve kaçakları göndereceğiz. Sığınmacılar ve kaçaklar kalsın diyenler size; sığınmacılar ve kaçaklar gitsin diyenler bize oy verecek."

Biz geldiğimizde tüm sığınmacı ve kaçakları göndereceğiz.

Sığınmacılar ve kaçaklar kalsın diyenler size;

Sığınmacılar ve kaçaklar gitsin diyenler bize oy verecek! pic.twitter.com/enrFBeCyTU — Dr. Sinan Oğan (@DrSinanOgan) April 30, 2023

'DOKTORLARA ÜVEY EVLAT MUAMELESİ..."

Oğan, doktorlara "Giderlerse gitsinler" diyen Erdoğan'a yönelik 24 Nisan'da katıldığı bir programda, "Doktorlar giderse gitsin diye bir mantık olamaz. Ülkemizin kıymetli evlatlarına üvey evlat muamelesi yapılmasına son vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

"CUMHURBAŞKANLIĞI’NA AİT 13 UÇAK VARKEN..."

Sinan Oğan, Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerde, çadır sıkıntısı çeken depremzedeleri hatırlatarak, "Devletin sadece uçak kiralamaları için bu yılın ilk 3 ayında harcadığı para ile 120 bin konteyner almak ve halen çadırlarda yaşayan depremzedeleri korunaklı bir alana geçirmek mümkün. Üstelik Cumhurbaşkanlığı’na ait 13 uçak varken... Bizim dönemimizden itibardan tasarruf olacak. SÖZ!" ifadelerini kullanmıştı.

Devletin sadece uçak kiralamaları için bu yılın ilk 3 ayında harcadığı para ile 120 bin konteyner almak ve halen çadırlarda yaşayan depremzedeleri korunaklı bir alana geçirmek mümkün. Üstelik Cumhurbaşkanlığı’na ait 13 uçak varken...



Bizim dönemimizden itibardan tasarruf… — Dr. Sinan Oğan (@DrSinanOgan) April 24, 2023

'KIZILAY' TEPKİSİ

Sinan Oğan, depremde AHBAP Derneği'na çadır sattığı Cumhuriyet tarafından ortaya çıkarılan Türk Kızılayı skandalına da değinmiş, iktidara yüklenmişti.

Twitter'dan bir video paylaşan Oğan, "Türk ismini her yerden silmeye çalışanlara karşı Kızılay’ı yeniden Türk Kızılay’ı yapacağız" demişti.

Türk ismini her yerden silmeye çalışanlara karşı Kızılay’ı yeniden Türk Kızılay’ı yapacağız.

Unutmayın; #BirOyDeğistirir pic.twitter.com/J5lFZE3dDZ — Dr. Sinan Oğan (@DrSinanOgan) April 23, 2023

"20 YILDIR ÜLKEYİ HER GÜN GERİYE SÜRÜKLEMİŞ BİR İKTİDAR..."

14 Mayıs'tan önce Twitter hesabından yine bir video paylaşan Oğan, "20 yıldır iktidarı değiştirememiş bir muhalefet, 20 yıldır ülkeyi her gün geriye sürüklemiş bir iktidar... Bunların tamamını 1 oy değiştirir" ifadelerini kullanmıştı.

20 yıldır iktidarı değiştirememiş bir muhalefet, 20 yıldır ülkeyi her gün geriye sürüklemiş bir iktidar...

Bunların tamamını; #BirOyDeğistirir pic.twitter.com/vvr791cWMq — Dr. Sinan Oğan (@DrSinanOgan) April 22, 2023

"ERDOĞAN ADAMLARINA SAHİP ÇIKSIN"

Oğan, 14 Mayıs öncesi seçim çalışmalarını yürüttüğü sırada Denizli'deki konuşmasında, seçime 'darbe' diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yüklenmiş ve Erdoğan'a seslenmişti.

Sinan Oğan, “Sayın Erdoğan'a şunu da hatırlatmak isterim; adamlarına sahip çıksın” diye konuşmuştu.

Oğan sözlerini şöyle sürdürmüştü:

“Adamlarını gemlesin. Adamlarının biri İçişleri Bakanı… 14 Mayıs'a darbe olarak nitelendirdi. Hem darbe olarak nitelendirdi hem de kendisi milletvekili adayı. Buradan Süleyman Soylu'ya sesleniyorum ve diyorum ki; madem 14 Mayıs bir darbe girişimidir, sen niye milletvekili adayısın? Adamsan çekil. Madem bu bir darbe girişimi sen bu darbe girişiminin niye bir parçasısın. Buradan YSK'ya ve onun başkanına çağrıda bulunuyorum; 14 Mayıs millet iradesinin sandığa yansıyacağı ve sizin de kontrolünüzde giden bu seçime darbe diyen Süleyman Soylu'ya niye tek kelime etmiyorsunuz?”

'MUHTAÇ OLMA KURU SOĞANA...'

Sinan Oğan ayrıca, o dönem kilosu 30 TL'ye dayanan kuru soğan üzerinden de AKP'ye yüklenmiş, "Oy ver Sinan Oğan’a, muhtaç olma kuru soğana :)" paylaşımını yapmıştı.

Oy ver Sinan Oğan’a

Muhtaç olma kuru soğana :)#OAnGeliyor pic.twitter.com/jvhYGeBtbn — Dr. Sinan Oğan (@DrSinanOgan) April 17, 2023

'SİNAN ATEŞ' GÖNDERMESİ

14 Mayıs'tan önce Sinan Ateş suikastını hatırlatarak iktidara yüklenen Oğan, "Sinan Ateş'in ailesine ve sevenlerine sözüm var. Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşlarına sözüm var. Faili meçhul cinayetleri aydınlatacağımız o an geliyor" demişti.

Sinan Ateş'in ailesine ve sevenlerine sözüm var. Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşlarına sözüm var. Faili meçhul cinayetleri aydınlatacağımız #OAnGeliyor



Unutmayın #BirOyDeğiştirir pic.twitter.com/AokNRrdWV7 — Dr. Sinan Oğan (@DrSinanOgan) April 15, 2023

TRT'YE TEPKİ: ERDOĞAN'IN MEMURU DEĞİLSİNİZ

ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçim faaliyetlerine yer vermediği gerekçesiyle önce TRT Genel Müdürlüğü’nün ardından da Demirören Holging'in önüne giderek açıklama yapmıştı.

“Bize yer vermeyen, bizi karartan, bizim vergilerimizle yayın yapan ama bize yer vermeyen TRT ekranlarından sesimizi duyurmaya çalışıyoruz” diyen Oğan, “RTÜK Kanunu’nu hiçe sayan, TRT Kanunu’nu hiçe sayan, TRT’yi keyfi bir şekilde yöneten, sabah akşam Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı gösterdiği halde cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ı göstermeyen TRT ekranlarında şimdi seçim çalışmalarımı anlatacağım. TRT’nin sayın yöneticileri; siz orada sadece yöneticisiniz Recep Tayyip Erdoğan’ın adamı, memuru değilsiniz” ifadelerine yer vermişti.

Bugün medyanın bize uyguladığı ambargoyu kaldırmaları için önce TRT ardından RTÜK ve sonra da Demirören Medya Grubu’na giderek kısa seçim vaatlerini açıkladım, durumu protesto ettiğimi bildirdim. Sonrasında CNN Türk Ankara temsilcisi ile görüştüm ve maalesef ki çok daha verimli… pic.twitter.com/LD94df56eq — Dr. Sinan Oğan (@DrSinanOgan) April 25, 2023

'BÜTÜN KANALLARINIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A KİRALANMIŞ GİBİ'

TRT’nin herkese eşit davranması gerektiğini belirten Oğan, “Siz Sinan Oğan’ı tek bir gün ekranınızda göstermediniz, hiçbir çalışmasına ekranlarınızda yer vermediniz. Sizi kınıyorum, mecbur kaldım zorla TRT ekranlarına çıkmaya. Bizim ekranlarımızda, halkımızın ekranlarında halkımız bizi de duysun isterdik. 7/24 bütün kanallarınız Recep Tayyip Erdoğan’a kiralanmış gibi, Recep Tayyip Erdoğan’ın babasının malı gibi tepe tepe kullanıyorsunuz” şeklinde konuşmuştu.

"CEHENNEMİN KAPILARINI KAPATACAĞIZ"

ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda oy tercihine ilişkin “Cehennemin kapılarını kapatacağız. Buradan artık kim payına ne düşerse alsın” demişti.

'PAYIZ' GÖNDERMESİ

Oğan ayrıca seçim öncesi kendisini yok sayan Erdoğan’a, “Civcivi payızda sayarlar” diye cevap vermişti. Sinan Oğan, 14 Mayıs'ta oy sayımı devam ederken yaptığı paylaşımında ise “Payız’ is coming…” ifadelerini kullanmıştı.

Oğan’ın bu paylaşımı, seçimin ikinci tura kalması durumunda Millet İttifakı ile yakınlaşacağı şeklinde yorumlanmıştı.

'DESTEK' AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU: BEDAVAYA GİTMEYECEK

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesiyle seçimi ikinci tura bırakabilecek tek aday olarak kalan Sinan Oğan, hedeflerinin pazarlığa oturmak olduğunu söylemiti. Oğan, “Tabii ki biz bedavadan ortak olmayacağız” diye konuşmuştu.