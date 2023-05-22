2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Uğur Dündar'dan 'Sinan Oğan' yorumu: 'Tam tersi bir durum ortaya çıkabilir...'

Dağıldığı kesinleşen ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan, bugün saat 17.00'de ikinci tur seçimleri için hangi ismi desteklediğini açıklayacak. Siyasetteki bekleyiş sürerken; duayen gazeteci Uğur Dündar, Oğan'ın Cumhur İttifakı'na desteğini açıkladığı takdirde olabilecekleri yazdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2023 - 11:20
Uğur Dündar'dan 'Sinan Oğan' yorumu: 'Tam tersi bir durum ortaya çıkabilir...'
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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda ATA İttifakı’nın alacağı tutum günlerdir merak konusu. ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan bugün (22 Mayıs) saat 17.00’de ikinci turda alacağı tutuma dair açıklama yapacak.

Oğan'ın tercihinin ne olacağı tartışılmaya devam ederken; duayen gazeteci Uğur Dündar, ATA İttifakı adayının olası Cumhur İttifakı'na desteği sonrasında olabilecekleri yazdı.

"EVDEKİ BULGURDAN OLABİLİR..."

Dündar, "Kendisine gelen tepki oyları bu kez ona duyulacak tepkiyle Cumhur İttifakı'na gitmez! Hatta tam tersi bir durum ortaya çıkabilir" dedi.

Twitter'dan bir paylaşım yapan Dündar, şu ifadeleri kullandı:

"Sinan Oğan Bey, Cumhur İttifakı'na destekleyeceğini açıklarsa, kendisine gelen tepki oyları bu kez ona duyulacak tepkiyle Cumhur İttifakı'na gitmez! Hatta tam tersi bir durum ortaya çıkabilir. Yani Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olabilir!.."


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