2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Son dakika... Sinan Oğan'ın kararı öncesi Ümit Özdağ'dan dikkat çeken açıklama: 'Yarın sabah 11.00 civarında...'

Son dakika haberi... Dağıldığı kesinleşen ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın bugün 'ikinci tur' kararını açıklaması beklenirken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan yeni bir açıklama geldi. Özdağ yarın sabah saatlerinde destekleyecekleri adayı kendisinin açıklayacaklarını belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2023 - 10:23
Son dakika... Sinan Oğan'ın kararı öncesi Ümit Özdağ'dan dikkat çeken açıklama: 'Yarın sabah 11.00 civarında...'
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28 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek ikinci tur seçim yarışı öncesi gözler Sinan Oğan'a çevrildi.

Oğan, bugün saat 17.00'de yapacağı basın açıklamasıyla ikinci tura ilişkin kararını açıklayacağını duyurdu.

Siyasetteki bekleyiş sürerken; iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesinin yazarı Abdulkadir Selvi, Oğan'ın ikinci turda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini yazdı.

ÖZDAĞ: YARIN KENDİ ADAYIMIZI AÇIKLAYACAĞIZ

Bu iddia üzerine Halk TV, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı arayarak Selvi’nin yazısını sordu. 

Özdağ, “Bu yazı hakkında yorum yapamıyorum. Ancak Sinan Bey bugün açıklama yapacak. Biz ise açıklamamızı yarın sabah 11.00 civarında Zafer Partisi Genel Merkezi’nde yapacağız. Açıklamamızda hangi adayı desteklediğimizi kamuoyuna duyuracağız. Kamuoyunun da bildiği gibi ATA İttifakı dağılmıştır” ifadelerini kullandı.


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