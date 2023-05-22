2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Sinan Oğan ikinci turda kimi destekleyecek? Sinan Oğan Cumhur İttifakı'nı mı destekleyecek?

Sinan Oğan'ın, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi destekleyeceği merak ediliyor. Peki, Sinan Oğan ikinci turda kimi destekleyecek? Sinan Oğan

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2023 - 17:27
Sinan Oğan ikinci turda kimi destekleyecek? Sinan Oğan Cumhur İttifakı'nı mı destekleyecek?
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Yurttaşlar, 14 Mayıs'ta 13. Cumhurbaşkanı ve Milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yapılan oy sayımlarının ardından Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan ikinci tura yaklaşırken Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ın hangi adayı destekleyeceği merak konusuyken Oğan, 22 Mayıs saat 17.00'de yaptığı konuşmasında kararını açıkladı. İşte ayrıntılar...

SİNAN OĞAN KİMİ DESTEKLEYECEK?

Sinan Oğan, yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı AKP'li Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.


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