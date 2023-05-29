AKP'den dikkat çeken Sinan Oğan yorumu: 2 milyon oy nerede?

Yayınlanma: 29.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 29.05.2023 - 04:00

Millet İttifakı’nın adayı Kılıçdaroğlu’nun, 14 Mayıs’taki seçime göre oyunu ilk tur seçimlere oranla 838 bin 19 artırmasının “dikkat çekici olduğu” vurgulandı. Kılıçdaroğlu’na gelen oylardaki artışın ise “CHP seçmeninin ikinci turda çok daha fazla konsolide olduğu” değerlendirmeleri yapıldı. AKP’de, “Seçmen ‘erken zafer kutlaması’ yaptı ve ‘rehavete kapıldı’” yorumunda bulunuldu.

İKİNCİ TURU ETKİLEMEDİ

AKP’de, ilk turda 2 milyon 796 bin 582 oy alan ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’dan gelecek 2 milyona yakın oy için de “Bu oylar nerede?” sorusu masaya yatırıldı. AKP’de, ikinci turda Erdoğan’ı destekleme kararı alan Oğan’ın oyunun “ikinci turu çok etkilemediği” değerlendirmeleri de yapıldı. İlk turda Oğan’a verilen oyların büyük bir çoğunluğunun “muhalefet cephesinden olduğu” değerlendirmeleri yapıldı. Oğan, ATA İttifakı’nın ortak adayı olarak girdiği ilk tur seçimlerinde 2 milyon 796 bin 582 oy almıştı. AKP’de, bu oyun fazlasının da ikinci turda “Erdoğan yerine Kılıçdaroğlu lehine gittiği” belirtildi.

ÖZDAĞ DESTEĞİ

Kılıçdaroğlu’nun ikinci tur seçimlerinde oyunu 838 bin 19 artırmasının perde gerisinde ise “Ümit Özdağ’ın ikinci turda Kılıçdaroğlu’nu desteklemesinin olduğu” ifade edildi. Ayrıca AKP’de, “ATA İttifakı’nda Özdağ’ın oy oranının Oğan’dan daha fazla olduğunun ikinci turda açığa çıktığı” da ileri sürüldü. AKP’de, “Erdoğan’ın ikinci turda Kılıçdaroğlu karşısında oy oranını daha fazla artıracağını düşünüyorduk. İlk turda Oğan’a oy veren seçmenin çoğunluğunun ikinci turdaki seçimlerde tercihini Kılıçdaroğlu’ndan yana kullandığı şeklinde yorumlanabilir. Ancak bu şu soruyu gündeme getiriyor: Nerede bu 2 milyona yakın oy?” değerlendirmeleri yapıldı.

HATAY SÜRPRİZİ

Hatay’da ise ikinci turda “Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’ndan daha fazla oy alması” ise “Hatay’da CHP’li seçmen sandığa gitmedi” şeklinde değerlendirildi.