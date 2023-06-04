Sinan Oğan'dan kabine açıklaması
Sinan Oğan, yeni kabine açıklandıktan sonra "İlk günden beri ismimiz üzerinde yürütülen pazarlık gibi spekülasyonların ne kadar yersiz ve iftira amaçlı olduğu bir kez daha görülmüştür" dedi.
Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu öncesi Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan, yeni kabine açıklandıktan sonra 'makam pazarlığı yaptı' iddiasının iftira olduğunun görüldüğünü savundu.
Sinan Oğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Yeni kabinenin ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. İlk gün de söylediğimiz gibi Sn. Cumhurbaşkanı ile bizim herhangi bir makam pazarlığımız olmamış, ilkeler bazında bir anlaşmamız söz konusu olmuştur. O sebeple ilk günden beri ismimiz üzerinde yürütülen “pazarlık” vs gibi spekülasyonların ne kadar yersiz ve iftira amaçlı olduğu bir kez daha görülmüştür. Başta ekonomi ve sığınmacılar olmak üzere önümüzdeki süreçte ilkelerimizin hayata geçirilişine hep beraber şahit olacağız inşallah…"
Yeni kabinenin ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. İlk gün de söylediğimiz gibi Sn. Cumhurbaşkanı ile bizim herhangi bir makam pazarlığımız olmamış, ilkeler bazında bir bir anlaşmamız söz konusu olmuştur. O sebeple ilk günden beri ismimiz üzerinde… pic.twitter.com/7nRneTjiHh— Dr. Sinan Oğan (@DrSinanOgan) June 3, 2023
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