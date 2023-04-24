Sinan Oğan’dan TRT protestosu
ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Twitter’dan “Yarın saat 11.00’de TRT Genel Müdürlüğü önünde; bizlere yer verme zorunluluğu olmasına rağmen yer vermeyen TRT’yi protesto edeceğim” açıklamasında bulundu.
ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan Twitter’dan paylaşımda bulundu. Oğan paylaşımında, TRT’nin seçim döneminde adil ve eşitlikçi bir tutum sergilemediğini belirterek, yarın kurum önünde protesto ve basın açıklaması yapacağını duyurdu.
Oğan, “Yarın saat 11.00’de TRT Genel Müdürlüğü önünde; bizlere yer verme zorunluluğu olmasına rağmen yer vermeyen TRT’yi protesto edeceğim. Tüm medya mensuplarını, basın açıklaması yapacağım TRT Genel Müdürlüğü önüne davet ediyorum” dedi.
Yarın saat 11.00'de TRT Genel Müdürlüğü önünde; bizlere yer verme zorunluluğu olmasına rağmen yer vermeyen TRT'yi protesto edeceğim.— Dr. Sinan Oğan (@DrSinanOgan) April 24, 2023
Tüm medya mensuplarını, basın açıklaması yapacağım TRT Genel Müdürlüğü önüne davet ediyorum. pic.twitter.com/FtrXcsQGwN
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Alevi
- Kimin döviz aldığı belli oldu
- Muharrem İnce-Erkan Baş
- Vekil olamadı TİGEM'e atandı
- Süleyman Soylu'nun mitingi alay konusu oldu!
- ORC seçime 20 gün kala anket paylaştı
- Türkiye Gönüllüleri
- İnce'nin 'Akşener' iddiasına yalanlama
- Müfreze filmi konusu nedir? Müfreze oyuncuları kim?
- Altaylı'dan Kurum'a: Buna ekonomi yönetimi dersiniz...