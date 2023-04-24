Sinan Oğan’dan TRT protestosu

Yayınlanma: 24.04.2023 - 22:29

Güncelleme: 24.04.2023 - 22:29

ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan Twitter’dan paylaşımda bulundu. Oğan paylaşımında, TRT’nin seçim döneminde adil ve eşitlikçi bir tutum sergilemediğini belirterek, yarın kurum önünde protesto ve basın açıklaması yapacağını duyurdu.

Oğan, “Yarın saat 11.00’de TRT Genel Müdürlüğü önünde; bizlere yer verme zorunluluğu olmasına rağmen yer vermeyen TRT’yi protesto edeceğim. Tüm medya mensuplarını, basın açıklaması yapacağım TRT Genel Müdürlüğü önüne davet ediyorum” dedi.