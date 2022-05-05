CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan Süleyman Soylu'ya tepki: 'Cahil yönetici felakettir'

05 Mayıs 2022 Perşembe, 18:40

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bugün TGRT Haber’de mülteci tartışmaları ile ilgili “Hepimiz buralara geldik bir yerlerden. Nereden geldik? Kim nereden geldi bu coğrafyaya? Taa Moğol steplerinden geldik. İstila olacakmış; kim neyi istila yapacak ya” sözlerine tepki gösterdi.

"CAHİL YÖNETİCİ FELAKETTİR!"

Özkoç, sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı:

“Süleyman Soylu: ‘Hepimiz buralara geldik bir yerlerden. Nereden geldik? Kim nereden geldi bu coğrafyaya? Taa Moğol steplerinden geldik. İstila olacakmış; kim neyi istila yapacak ya…’

Anlattığı göç sonrası Roma imparatorluğu ikiye ayrıldı. Cahil yönetici felakettir!”