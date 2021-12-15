Sınırda yakalanan emekli tuğgenerale 24 saat içinde yeni karar
FETÖ soruşturması kapsamında arandığı sırada Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanıp, tutuklanan ve dün yargılandığı davada adli kontrol şartıyla tahliye edilen emekli Tuğgeneral Nuri Cankıymaz hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden tutuklama kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen, eski Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı emekli Tuğgeneral Nuri Cankıymaz, 25 Şubat'ta Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalandı.
Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Cankıymaz hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından dava açıldı. Ankara 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Cankıymaz, dün görülen duruşmada, haftada 2 gün imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı tedbiri adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
İTİRAZ ÜZERİNE YENİDEN TUTUKLAMA KARARI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Nuri Cankıymaz hakkındaki tahliye kararına itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, sanığın daha önce kaçma girişiminde bulunduğu, bu nedenle adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı belirtilerek, yeniden tutuklanması istendi. Talebi yerinde görmeyen Ankara 15'inci Ceza Mahkemesi, nihai kararı vermesi için itiraz dilekçesini ve dava dosyasını Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce sanık Nuri Cankıymaz'ın tutuklanmasına karar verildi.
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