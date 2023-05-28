Sinop Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Sinop'ta ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 19:46

Güncelleme: 28.05.2023 - 19:46

Sinop'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS SİVAS CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Sinop'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 98.6'si açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA SİVAS'TA NE KADAR OY ALDI?

Sinop'ta Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 38.28 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA SİVAS'TA NE KADAR OY ALDI?

Sinop'ta Recep Tayyip Erdoğan yüzde 61.72 oy aldı.

14 MAYIS SİVAS SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Sinop seçim sonuçları! Sinop'ta Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Sinop'ta kaç oy aldı?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN SİNOP'TA KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan, Sinop'ta yüzde 58.52 oranla oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNOP'TA KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop'ta yüzde 35.46 oranla oy aldı.

SİNAN OĞAN SİNOP'TA KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan, Sinop'ta yüzde 5.24 oranla oy aldı.