Şırnak'ta 25 Kasım eylemine müdahale: 21 kişi gözaltına alındı

Şırnak'ta 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle açıklaması yapmak isteyen gruba müdahale eden polis, 21 kişiyi gözaltına aldı.

AA
Yayınlanma: 25.11.2023 - 15:39
Şırnak'ta 25 Kasım eylemine müdahale: 21 kişi gözaltına alındı
Abone Ol google-news

HEDEP Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan'ın da yer aldığı grup, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Yeşilyurt Mahallesi Ömer Kabak Meydanı'nda toplandı.

Polis bunun üzerine gruba yönelik "izinsiz gösteriye izin verilmeyeceği ve dağılmamaları halinde gözaltı yapılacağı" yönünde anonsta bulundu. r

Buna karşın grubun dağılmaması üzerine polis müdahale etti. Müdahalede 21 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar Şırnak Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


25 kasım HEDEP gözaltı

İlgili Haberler

AKP'nin '25 Kasım' önlemi: Taksim Meydanı kapatıldı

AKP'nin '25 Kasım' önlemi: Taksim Meydanı kapatıldı
25 Kasım engeli... Valilik kararıyla bazı metro hatları ve istasyonlar kapatılacak!

25 Kasım engeli... Valilik kararıyla bazı metro hatları ve istasyonlar kapatılacak!
EŞİK'ten 25 Kasım mesajı: 'Her söz, eylem ya da eylemsizlik şiddetin sebebi'

EŞİK'ten 25 Kasım mesajı: 'Her söz, eylem ya da eylemsizlik şiddetin sebebi'

En Çok Okunan Haberler