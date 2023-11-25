Şırnak'ta 25 Kasım eylemine müdahale: 21 kişi gözaltına alındı

Yayınlanma: 25.11.2023 - 15:39

Güncelleme: 25.11.2023 - 16:06

HEDEP Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan'ın da yer aldığı grup, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Yeşilyurt Mahallesi Ömer Kabak Meydanı'nda toplandı.

Polis bunun üzerine gruba yönelik "izinsiz gösteriye izin verilmeyeceği ve dağılmamaları halinde gözaltı yapılacağı" yönünde anonsta bulundu. r

Buna karşın grubun dağılmaması üzerine polis müdahale etti. Müdahalede 21 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar Şırnak Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.