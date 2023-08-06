Sırrı Süreyya Önder'den 'Demirtaş' çıkışı: Sonuna kadar haklı

Yayınlanma: 06.08.2023 - 14:19

Güncelleme: 06.08.2023 - 14:24

TBMM Başkanvekili ve Yeşil Sol Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Kısa Dalga Podcast’te konuştu.

HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın siyaseti bırakması hakkında Önder, şunları söyledi:

“Selahattin Bey bu geleneğin çıkardığı en yetkin arkadaşlarımızdan, kardeşlerimizden, yoldaşlarımızdan birisidir. Dolayısıyla incindiği, yorulduğu, yıprandığını hissettiği birçok alanda da sonuna kadar haklı olduğunu düşünenlerdenim, onun bütün duygularını görebilen bir yerdeyim.”

Önder, Cengiz Çandar ve Hasan Cemal’in adaylığı ile ilgili “İsim tartışmak ne yaa… Bir siyasi parti bunu düşünmüşse bir beklentisi vardır, rol biçmiştir. Keşke Hasan abi de seçilebilseydi, bunlar önemli tarihsel birikime tekabül eden insanlar. Görüşlerimiz farklı olabilir, oturursak Cengiz Çandar’la saatlerce tartışabiliriz ama özellikle Kürt meselesi bahsinde bu ülkede yoğunlaşmış, emek vermiş, bunun için yaptırımlara uğramış insanların arasında, buna böyle bakmak lazım” ifadelerini kullandı.