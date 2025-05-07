Sırrı Süreyya Önder, TBMM Genel Kurulu'nda anıldı

Yayınlanma: 07.05.2025 - 17:15

Güncelleme: 07.05.2025 - 17:19

TBMM Genel Kurulu'nda kalp rahatsızlığı nedeniyle 18 gündür tedavi gördüğü Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'nde vefat eden Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için anma töreni düzenledi.

Birleşim öncesi parti grupları DEM Parti sıralarına gelerek taziyelerini iletti. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da Önder’in DEM Parti sıralarındaki fotoğrafının önüne çiçek bıraktı.

ÖNDER İÇİN BİR DAKİKALIK SAYGI DURUŞU

Meclis'te temsil edilen bütün partilerden milletvekilleri söz alarak Önder için taziye dileklerini iletti. Anmaya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder ve yakınları da katıldı.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın milletvekillerini Önder için bir dakikalık saygı duruşuna davet etmesinin ardından, Önder'in ruhuna Fatiha okundu.

Önder'in ölümünün herkesi derin bir üzüntüye gark ettiğini belirten Bozdağ, şöyle konuştu:

"Merhum Önder, uzlaşmacı siyaset anlayışını kendine şiar edinen kişiliğiyle sadece kendi partisine gönül verenlerin değil, birbirinden çok farklı siyasi kesimlerin de takdirini kazanmış müstesna bir insandı. Özellikle son dönemde Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütmüş olduğu çalışmaları ülkemizin huzuruna, milli birlik ve kardeşliğine olan katkıları açısından Türk toplumunun hafızasında unutulmaz yeri olacaktır. Kendisinin hayattayken görmek istediği Terörsüz Türkiye idealinin gerçekleşmesi halinde merhum Sırrı Süreyya Önder’in ruhu şad olacaktır.

Merhum Önder’in mütevazi kişiliğini bütün milletvekili arkadaşlarımız çok iyi bilmektedir. Sanatçı kişiliği de ona büyük bir espri yeteneği kazandırmıştı. Meclis Genel Kurulu’muzdaki en gerilimli oturumlarda bile yaptığı espriler ile iktidar ve muhalefet dahil tüm milletvekillerimizi tebessüm ettirmesini ve gerilimi azaltmasını başarmış bir insandı. Bu yüce çatı altında birlikte mesai yapmaktan onur duyduğum Merhum Sırrı Süreyya Önder’i bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum."

EKMEN: "BARIŞ SÜRECİNİN TAMAMLANMASINI SIRRI SÜREYYA’NIN GÖRMEMESİNDEN KAYNAKLANAN BİR HÜZNÜMÜZ VAR"

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen de hayatını kaybeden Önder'i şu sözlerle andı:

“Sadece yaşamıyla değil, ölümüyle de geride büyük izler bıraktı. Kendi varlığıyla bir ortamdaki sıcaklığın, iletişimin, neşenin, zekanın müseccem hali olurdu. En kritik zamanlarda dahi bırakınız bir espriyi, bir gülümsemesiyle ortamı değiştirebilirdi. Şüphesiz bugün değil, 20 yıl sonra da hayatını kaybetmiş olsaydı bu bizde derin hüzün ve acı yaratırdı. Bu hasta haliyle ömrünün son demlerini adadığı içinde bulunduğumuz barış sürecinin tamamlanmasını Sırrı Süreyya’nın görmemesinden kaynaklanan bir hüznümüz var. Umut ediyoruz ki onun bir mirası olarak bu süreç bir an önce tamamlanır ve Türkiye gerçek anlamda demokratik, çağdaş, katılımcı, özgürlükçü bir demokrasiye geçiş sağlar.

Bu memleketin bütün mahalleleriyle doğal, kendiliğinden ve müktesebatına dayalı bir iletişim içerisindeydi. Siyasetin bu kadar ayrıştığı dönemde bütün mahallelerle bu kadar doğal bir ilişki kuran arkadaş sayımız maalesef kalmadı. 2012’de ilk kez dahil olduğu barış süreçleriyse adeta onun fıtratının birer eseriydi. Taşıdığı özellikler itibarıyla böyle barış süreçleri için yaratılmış bir insandı diyebiliriz. Onun yokluğu zor zamanlar için çok daha fazla hissedilecek.”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu da Önder'in Meclis Başkanvekilliği kimliğine atıfta bulunarak “En netameli, en sıkıntılı, en zorlu konuları bile sanatçı kimliğinden ve nüktedan yapısından kaynaklanan tarzıyla yumuşatırdı ve çözülemeyecek dediğimiz birçok tartışmanın da çözülmesine de çok ciddi katkıları olmuştur" sözleriyle taziye dileklerini iletti.

AKÇAY: "YETENEĞİ VE FEDAKARCA OLUŞTURDUĞU ŞAHSİYETİYLE SEVGİNİN VE ZARAFETİN İNSANIYDI"

Önder'in milletin birlik ve beraberliği için çaba gösteren, vatanın çok değerli bir evladı olduğunu belirten MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Önder için şunları söyledi:

“Kendisi ülkemizin barış, huzur ve kardeşliği için verdiği mücadeleleriyle hafızalarımızda her zaman yaşayacak bir siyaset ve kültür insanı olarak tarihe geçmiştir. Çok özgür bir şahsiyet ve konuma sahipti, yüreğiyle yaşayan bir insandı. 85 milyon insanımıza aynı nazarla bakabilen siyasetçi, entelektüel sanatçı ve kültür insanıydı. Yeteneği ve fedakarca oluşturduğu şahsiyetiyle sevginin ve zarafetin insanıydı.

Toplumdan kopuk ve milli değerlere bigane olmadığı gibi hakim ve yaşayan bir insandı. Sanat ve kültür dünyamızın derviş meşrep bir çelebisiydi. Özellikle terörün son bulması ve silahların susması için gösterdiği gayret ve adanmışlık, gelecek nesillere bırakacağımız barış ve huzur dolu bir Türkiye’nin en somut göstergesidir. Bu uğurda attığı her adım, verdiği mücadele, ülkemizin huzuru, kardeşliği, barışı ve güvenliği için atılmış değerli adımlardır.”

EMİR: "TÜRKİYE, ÖNDER GİBİ BİR DEĞERİNİ KAYBETMEKLE GERÇEKTEN BOŞLUĞU DOLDURULAMAYACAK BİR ACI İÇERİSİNDE"

DEM Parti grubu, Önder'in ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileklerini ileten CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de şu konuşmayı yaptı:

“Kendisinin özellikle demokratik kişiliği çok ön plandaydı. İçtüzüğü adaletli uygulardı. Asla adaletinden saptığından şüphe etmezdiniz ama eğer bir tercihte bulunacaksa bunu milletvekillerinin daha geniş konuşması, her konunun daha ayrıntılı konuşulması lehine kullandığına defalarca tanık olduk. Kriz zamanlarında görevli olmasa dahi arka odaya gelip, zaman zaman bir şaka, zaman zaman bir fıkra ile bilgi kişiliğiyle o sorunları çözümüne katkı verdiğine şahit olduk. Biz kendisinden razı olduk. Türkiye, Sırrı Süreyya Önder gibi bir değerini kaybetmekle gerçekten boşluğu doldurulamayacak bir acı içerisinde çünkü sanatçı kimliği var, siyasetçi kimliği var, ömrü boyunca barışa adanmış bir yaşam söz konusu. Kendisini rahmetle anıyoruz.”

AKBAŞOĞLU: "BU ORTAK MİRASA VE GELECEĞE SIRRI SÜREYYA ÖNDER BEY’İN DE RUHUNU RAHATLATACAK ŞEKİLDE SAHİP ÇIKMAMIZ GEREK"

Önder'in, 'Ben öldükten sonra arkamdan Şeyh Galip'in naatını okuyun' isteği üzerine naatı okuyan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Önder'in özellikle Terörsüz Türkiye sürecine yaptığı katkılara dikkat çekerek şunları söyledi:

“Kuşatıcı, kucaklayıcı ve diyaloğa açık, her kesimin hak ve hukukunu özellikle terörsüz Türkiye bağlamında bir ideale dönüştürerek ahir zamanında bu konunun üzerinde de gerçekten yoğun bir çabayla Türkiye’nin birlik ve beraberliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine ve terörsüz Türkiye hedefine ulaşması yönündeki samimi çabalarıyla bize en büyük mirası bırakmış ve hep birlikte ortak sorumluluk paydası içerisinde bu mirasa sahip çıkma mesuliyetini bizlere hatırlatmıştır. Hepimizin ortak paydası bu ortak mirasa ve geleceğe Sırrı Süreyya Önder Bey’in de ruhunu rahatlatacak şekilde sahip çıkmamız gerektiğidir.”

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da taziye dileklerini, “Terörsüz Türkiye sürecinde ülkemizin ve asil milletimizin birliği ve dirliği için ortaya koyduğu çabaların boşa çıkmaması temennisiyle başta kederli ailesi olmak üzere DEM Parti grubu ve sevenlerine başsağlığı, sabır ve metanet diliyorum" sözleriyle iletti.

KADIGİL: "EŞİT VE ÖZGÜR BİR ÜLKEDE ÇOK ÇABALADIĞIN BARIŞ İÇİNDE YAŞADIĞIMIZI GÖRMEDEN GÖÇÜP GİTMEN BİL Kİ ÇOK DOKUNUYOR"

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ise Önder'in ailesi ve sevenlerine taziye dileklerini iletmesinin ardından şöyle konuştu:

“Yakamızda Sırrı abinin fotoğrafının olmasını hakikaten kaldıramıyor insan. Çok kişi geçti bu Meclis’ten, ne cakalı insanlar, ne mühim kimseler girdi çıktı bu salona ama pek azı efsane oldu. Ne mutlu ki biz o efsanelerden biriyle görev yaptık. Gidene rahat uyu demek değil, ardından rahat yaşadı diyebilmek galiba mesele. Milyonlar yaşayamazken sen de hiç rahat yaşayamadın Sırrı abi. Ne yaptıysan canın pahasına yaptın. Eşit ve özgür bir ülkede çok çabaladığın barış içinde yaşadığımızı görmeden göçüp gitmen bil ki çok dokunuyor.”

"Sırrı Süreyya Önder’in kaybı bu memleketin vicdanından, neşesinden, kadirşinaslığından bir parçayı eksiltti" diye sözlerine başlayan EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, "Barışı, halkların kardeşliğini, emeğin onurunu savunurken bir sözü bin söze bedel oldu. Tam da bu yüzden çok bedel ödedi. Onun sesi, eylemi, sanatı bu topraklarda zulme boyun eğmeyenlerle birleşti hep. Her koşulda verdiği barış mücadelesi, mücadelemizin yoluna ışık tutmaya devam edecek" sözleriyle başsağlığı dileklerini iletti.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Önder için taziyesini; “Sırrı Süreyya Önder Beyefendi kişiliği sanat dolu bir ruh ve yiğit bir yürek sahibi olarak mütevazi ve kibirden uzak duruşuyla salt DEM Parti’nin değil, hepimizin Sırrı Süreyya Önder’i olarak içimizde yer edinmiş bir değerdir. O herkesin gıpta ettiği birçok manevi hasleti içinde taşıyan müstesna bir şahsiyet ve Anadolu irfanının bir temsilcisi olarak içimizde yer edinecektir" sözleriyle ifade etti.

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, Önder'in iyi bir insan olduğuna, kardeşlik için çırpındığına, Terörsüz Türkiye adına yaptığı mücadeleye şahit olduklarını belirterek "Bu mücadeleler de yarım kalmamalı, onun aziz hatırası adına da bu ülkenin geleceği adına da bu mücadeleler yarım kalmamalı" dedi.

KOÇYİĞİT: "BURADA ÇOK KONUŞMA YAPTIM AMA HİÇ SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN ARKASINDAN SÖZ KURACAĞIM AKLIMA GELMEZDİ"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit çalışma arkadaşı Önder'in barışa olan inancı ve çabasına dikkat çekerek Önder hakkında şunları söyledi:

“Gerçekten bir kez daha gördük ki bir insan, bir ülkeyi, milyonlarca insanı, halkları, inançları aslında buluşturabiliyormuş, aslında onların kardeşliğini pekiştirebiliyormuş. Bunu yaşarken yaptı Sırrı Süreyya Önder, mücadelesiyle herkese dokunarak yaptı. Ne olursa olsun bu ülkeye, bu ülke halklarına inandığı için yaptı. Özellikle hem hastalığı süresince hem de taziye sürecinde cenazeye gelen başta Meclis Başkanı’mız olmak üzere bütün siyasi partilerin genel başkanlarına, milletvekillerine, bütün STK’lara, taziye dileğinde bulunan herkese DEM Parti adına minnettar olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Burada çok konuşma yaptım ama hiç Sırrı Süreyya Önder’in arkasından söz kuracağım aklıma gelmezdi. Onun mücadelesine inanıyoruz ve o gerçek anlamda halkların barışı için çalıştı. Anadolu’nun ve Türkmen halkının yiğit bir evladıydı, bir Kürt dostuydu. Türkiye halkların barışı ve kardeşliği için kendi sağlığını ihmal etme pahasına 7/24 çalıştı. Her seferinde ‘Bu sefer başaracağız’ deyip yola devam ediyordu. Bizim de ona sözümüz, bu ülkeye illa ki barışı getireceğiz, demokratik bir Türkiye’yi inşa edeceğiz, halkların eşit ve özgür yaşadığı bir ülkeyi var edeceğiz. Bize bunu miras bıraktı, bizim ona sözümüzdür yarım bıraktığı barış türküsünü tamamlamak.”

TEMELLİ: "KEŞKE TÜRK VE KÜRT HALKLARININ DEMOKRATİK CUMHURİYETTE VAR OLACAK BİR GELECEĞİ İNŞA ETTİĞİNE TANIKLIK EDEBİLSEYDİ"

Önder'in çok derin izler bıraktığını ve o izleri barış mücadelesiyle var ettiğini belirten DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Önder'in bu ülkede barış mücadelesi veren herkese yol gösterici olacaklarına inandıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Sırrı Süreyya Önder, atık işçilerinin ‘Sırrı abisi’dir, sokak çocuklarının güvencesidir, toprağında gölgesi olmayanların, büyük insanlığın gür sesidir. 27 Şubat günü Türkiye o büyük tarihi açıklamayla buluştuğunda belki de heyetimizle beraber o sürece giderken vermiş olduğu emek o kadar kıymetli ve önemliydi ki o gün o açıklama sonrasında Türkiye’de, Ortadoğu’da değişip dönüştüğünü hissetmeye başladık.

En çok da yorgun kalbiyle o hissediyordu ama onun da mutluluğunu yaşıyordu. Keşke bu sürecin sonlandığını, gerçekten Türk ve Kürt halklarının bir arada demokratik bir cumhuriyette var olacak bir geleceği inşa ettiğine tanıklık edebilseydi ama maalesef yorgun bedeni buna izin vermedi.”