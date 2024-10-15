Sırrı Süreyya Önder'den Erdoğan ve Bahçeli'ye 'teşekkür'

Yayınlanma: 15.10.2024 - 16:22

Güncelleme: 15.10.2024 - 16:47

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nda ilk defa birleşime başkanlık yaptı.

Sırrı Süreyya Önder, açış konuşmasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti grubu ile tokalaşmasını hatırlatıp şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz önemli bir eşikte duruyor. Ülkemiz, birçok meselesi itibarıyla bir kuyu içerisinde hapsolmuş vaziyettedir. Fakat aslında kuyu derin değil, ip kısadır çoğunlukla. Bu itibarla barışa gönül indiren, konuşmanın bu Meclis'in temel işlevi olduğunu vaaz eden ve bu köklü meselemizi ilk defa bir tartışma eksenine çekmeye çalışan Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Devlet Bahçeli ve barış meselesinde gönül indiren herkese şahsi olarak bu konuda bedel ödemiş ama şerefini bedelinden daha fazla önemseyen bir kardeşiniz olarak şahsım adına teşekkür etmek istiyorum."

Önder "Açık bir el 'elimde kötü bir şey yok' anlamına gelir. Konuşmak kendi fikirlerimizi karşıdan duymak anlamına gelmez. Fakat açık bir el, elde herhangi bir tokalaşmanın tarihi bu. Elinizde açtığınızda 'elimde kötü bir şey yok' anlamına gelir. Bunu kıymetlendiren, bundan sonra da kıymetlendirecek herkese de tarih önünde teşekkürlerimizi ve şükran duygularımı belirtmek istedim. Kuyudan çıktığımız zaman önümüzde umman büyüklüğünde bir dünya var. Barış bu anlamda en büyük ummanlardan birisidir" dedi.