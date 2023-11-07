Sırrı Süreyya Önder'in yargılandığı davada flaş karar

Yayınlanma: 07.11.2023 - 17:34

Güncelleme: 07.11.2023 - 17:34

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (HEDEP) Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder hakkında “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla açılan davanın duruşması Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

BELGELER DOSYAYA GELDİ

Önder’in milletvekili seçilmesi nedeniyle, Anayasa’nın yasama dokunulmazlığını düzenleyen 83’üncü maddesi kapsamında yeniden yasama dokunulmazlığı kazandığı ve yargılamasının durdurulması talebi sonrası, mahkemenin il seçim kurulundan ve Meclis’ten istediği vekillik belgeleri mahkemeye ulaştı.

ÖNDER’İN YARGILAMASI DURDU

Halk TV'nin haberine göre Önder’in avukatı Serdar Çelebi, söz konusu belgelerin dosyaya geldiğini hatırlatarak müvekkili yönünde yargılamanın durdurulması talebini yeniledi. Mahkeme, yeniden vekil seçilerek yasama dokunulmazlığı kazanan Önder’in yargılanmasının durdurulmasına karar verdi.

DAVASI 7 YILDIR SÜRÜYOR

Önder’in avukatı Serdar Çelebi, Halktv.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Mahkeme, dosyaya ilgili evrakların gelmesi üzerine müvekkil yönünden yargılamayı durdurdu. 7 yıldır süren davada müvekkil tek sanık olarak anılan davada yargılanıyordu” dedi.