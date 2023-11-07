Sırrı Süreyya Önder'in yargılandığı davada flaş karar
HEDEP’li Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in sanık olduğu dosyada Mahkeme, Önder için yargılamanın durdurulmasına karar verdi.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (HEDEP) Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder hakkında “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla açılan davanın duruşması Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
BELGELER DOSYAYA GELDİ
Önder’in milletvekili seçilmesi nedeniyle, Anayasa’nın yasama dokunulmazlığını düzenleyen 83’üncü maddesi kapsamında yeniden yasama dokunulmazlığı kazandığı ve yargılamasının durdurulması talebi sonrası, mahkemenin il seçim kurulundan ve Meclis’ten istediği vekillik belgeleri mahkemeye ulaştı.
ÖNDER’İN YARGILAMASI DURDU
Halk TV'nin haberine göre Önder’in avukatı Serdar Çelebi, söz konusu belgelerin dosyaya geldiğini hatırlatarak müvekkili yönünde yargılamanın durdurulması talebini yeniledi. Mahkeme, yeniden vekil seçilerek yasama dokunulmazlığı kazanan Önder’in yargılanmasının durdurulmasına karar verdi.
DAVASI 7 YILDIR SÜRÜYOR
Önder’in avukatı Serdar Çelebi, Halktv.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Mahkeme, dosyaya ilgili evrakların gelmesi üzerine müvekkil yönünden yargılamayı durdurdu. 7 yıldır süren davada müvekkil tek sanık olarak anılan davada yargılanıyordu” dedi.
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