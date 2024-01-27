Şişli Belediye Başkan Adayı Emrah Şahan: 'Şişli’de bayrak değişimi'

Yayınlanma: 27.01.2024 - 17:34

Güncelleme: 27.01.2024 - 17:35

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 31 Mart 2024 Yerel Seçimler için 8’i büyükşehir, 13’ü il olmak üzere 209 belediye başkan adayı belli oldu.

Adaylığı kesinleşen Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan Şişli İlçe Başkanlığı önünde basın açıklaması düzenledi.

İlçe başkanlığı önünde kurulan platformdan partililere seslenen Şahan, “Her sokağı Cumhuriyete çıkan, her caddesi üzerinde Milli Mücadele’nin izlerini taşıyan bu kadim ilçede aday gösterilmek hayatımın en büyük gururu ve mutluluğu” dedi.

‘TAM YOL İLERİ’

“CHP’li bir ailenin evladı, Atatürk’ün ilkeleriyle büyümüş bir genç, Cumhuriyetin bir ferdi olarak partimizden aday olmanın bana nasıl bir sorumluluk verdiğinin bilincinde ve farkında olduğumu bilmenizi isterim” diyen Şahan sözlerine şöyle devam etti:

“16 milyon İstanbullunun hayatını iyileştirecek projelere birlikte imza attık, ortak akılla çalıştık. Beş yıldır bu ilçede ve İstanbul’da bütün engellemelere, adaletsizliklere, zor mücadelelere rağmen demokrasi mücadelesi verildi. Örnek projeler yapıldı. Halkçı belediyecilik örnekleri verildi.

Şimdi Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girdiğimiz 2024’te demokrasi mücadelemiz ilçemizde bir bayrak değişimiyle gerçekleşecek. Hedefimiz belli. Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun öncülüğünde 16 milyon İstanbullu için nasıl mücadele ettiysek şimdide Şişli’de ‘tam yol ileri’ diyerek bu mücadeleyi örgütümüzle birlikte büyüterek devam ettireceğiz.”

‘KENTSEL DÖNÜŞÜM DEYİNCE YURTTAŞIN HAKKI AKLA GELECEK’

“Odağımızda insan olacak” diyen Şahan, “Onurlu bir yaşam için var gücümüzle çalışacağız. Farklılıklarımızın bize kattığı zenginlikle birlikteliğimizi büyüteceğiz. Dünyadaki akranlarıyla eş şartlara kavuşması için gençlerimizi güçlendireceğiz. Şişli’nin kadınlarının rahatça gezdikleri güvenli sokakları yaratacağız. Elbette güvenle yaşamak için evlerimizi güçlendireceğiz. Hakça adil bir dönüşüm için kimseyi mahallesinden etmeden hayatımızı kolaylaştıran projelerle güçlendireceğiz. Kentsel dönüşüm deyince aklına beton, metrekare, para gelenlerden değiliz. CHP’liler baktığında yurttaşın hakkını görür. Yolumuz bir. Küskünlük yaratmayacağız. Şişli’de girilmedik sokak bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.