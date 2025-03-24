Şişli Belediye Başkan Yardımcılarından 'kayyum' sonrası flaş karar

Yayınlanma: 24.03.2025 - 11:14

Güncelleme: 24.03.2025 - 11:36

Şişli Belediye Başkan yardımcıları Ozan Özgür Doğru ve Fatma Özlem İzol, Şişli Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki olarak görevlerinden istifa etti.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutuklanmasından sonra, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, kayyum olarak atanmıştı.

İçişleri Bakanlığı’nın konuya ilişkin açıklamasında, "PKK/KCK terör örgütüne yardım etme" suçlamasıyla tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın, Anayasa'nın 127. maddesi ile Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gerekçesiyle 'geçici tedbir olarak' görevden uzaklaştırıldığı belirtilmişti.

KAYYUM SONRASI İSTİFALAR GELDİ

Son olarak, yerine kayyum atanan Resul Emrah Şahan'ın yardımcıları Ozan Özgür Doğru ve Fatma Özlem İzol görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

"KAYYUMU KABUL ETMİYORUZ"

Ozan Özgür Doğru istifa mektubunda, 19 Mart sabahı belediyeye yönelik yapılan polis baskınlarının ardından halktan gelen büyük dayanışmanın bu kararı almasında etkili olduğunu vurguladı.

Doğru, şu ifadelere yer verdi:

“Şişli halkına bir teşekkür ve inandıkları demokratik Türkiye için bir istifa borçluyum. İstifamın nedeni; halkımızın yaşadığı gerçeklerin ve halkımızın seçme hakkının yok sayılmasıdır.”

Doğru, Şişli halkının kendisine verdiği görevin “kent ihanetine hizmet ettirilmesine” izin vermeyeceğini belirtti.

Av. Fatma Özlem İzol ise 31 Mart 2024 seçimlerinde halkın büyük çoğunluğunun oylarıyla seçilen Resul Emrah Şahan’ın tutuklanmasını ve yerine kayyum atanmasını “demokrasiye darbe” olarak değerlendirdi.

“Bu hukuksuzluğu, demokrasi dışılığını, halkın iradesine atanmış kayyumu, zorbalığını kabul etmiyorum” diyen İzol, 17 Nisan 2024’ten bu yana yürüttüğü Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.