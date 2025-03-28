Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı

Yayınlanma: 28.03.2025 - 16:58

Güncelleme: 28.03.2025 - 17:05

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında başlatılan 'kent uzlaşısı' soruşturması sürüyor.

TUTUKLANDI

Hakkında yakalama kararı bulunan ve 26 Mart'ta gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren Özdemir, 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Ebru Özdemir, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, 24 Mart'ta Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi Genel Direktörü Azad Barış ve Spectrum House İdari İşler Direktörü Hunav Altun hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı çıkartılmıştı.