Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'dan CHP'li belediyelere yapılan operasyonlara tepki

Yayınlanma: 04.03.2025 - 12:54

Güncelleme: 04.03.2025 - 12:54

Şişli Belediyesi’nin Mart Ayı Meclis Toplantısı dün gerçekleşti. Toplantının açılışında konuşan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, son dönemde CHP’li belediyelere yönelik operasyonlara tepki gösterdi. Şahan ayrıca Cumhurbaşkanlığı ön seçimiyle ilgili çağrıda bulunurken ilçede hayata geçirilen icraat ve projelere de değindi.

“BİZLER İRADE VE YETKİYİ SADECE HALKTAN ALIRIZ”

Şahan, “Demokrasimizi en çok yıpratmış olan son zamanlarda adaletin adalet dağıtma işlevini kaybetme algısıdır. Siyasi yargılama süreçleridir. Yargı mekanizmasının aldığı siyasal kararlarla, gözaltılarla, soruşturmalarla ne bizleri ne de yol arkadaşlarımızı ne de bize inanan milyonları yıldıramazsınız, yıldıramayacaksınız” diye konuştu.

11 Şubat’ta aralarında aralarında başkan yardımcıları ile meclis üyelerinin de olduğu bir soruşturmada 10 CHP’linin tutuklandığını ve bunlardan birinin Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe olduğunu aktaran Şahan, şöyle konuştu:

“SİYASET YAPMANIN MEŞRU VE DOĞAL BİR BİÇİMİNİ HEDEF ALIYOR”

“Kendisi sanatçıdır. Milli Eğitim Bakanlığı’nda 6 yıl öğretmenlik yapmıştır. Bu devletin okullarında öğrenci yetiştirmiştir. Sinan arkadaşımız 11 Şubat’ta gözaltına alındı, bugün Silivri’de tutuklu. Çok net söylüyorum: Sinan Gökçe, eğer CHP’yle yürümeseydi, CHP sıralarında meclis üyesi seçilmeseydi, bugün tutuklu olmayacaktı. 8 aylık evladından ayrı kalmayacak; ailesinin yanında, işinin başında olacaktı. Bu operasyonlar: Cumhuriyet Halk Partimizin, bu toplumu ortak değerler etrafında birleştirme siyasetine yöneliktir. Meclislerimizde diri tuttuğumuz eşit yurttaşlık bağımıza yöneliktir.”

“TÜRKİYE İTTİFAKINA DÖNÜŞTÜRDÜK”

2019 yerel seçimlerinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, ‘İstanbul İttifakı’ diyerek büyük bir kardeşlik hamlesi başlattığına ve milletin rızasını aldığına vurgu yapan Başkan Şahan, “2024 yılı yerel seçimlerinde de, hep birlikte bunu ‘Türkiye İttifakına’ dönüştürdük. Ülkemizi çatışmacı, kutuplaştırıcı ve ötekileştirici dilden uzak tutan siyasetin önünü açtık” ifadelerini kullandı.

“23 MART ÖNEMLİ BİR DURAK”

Resul Emrah Şahan, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ülkenin en karanlık, en çaresiz günlerinde aydınlık yolu açan bir parti olduğuna dikkat çekti. Şahan, “Cumhuriyet Halk Partisi demokrasinin evidir. Baba ocağıdır. Genel Başkanımızın da dediği gibi baba ocağının kapısı herkese açıktır. Dünyada örneği görülmemiş bir demokrasi şölenine, partimizin Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğimiz ön seçimimize tam 20 gün kaldı. Başladığımız iktidar yolculuğunda 23 Mart önemli bir durak.

İktidar yolculuğumuz tarihe geçecek bir yolculuktur. Demokrasimize, hukuk devletine ve halkın iradesine sahip çıkmanın yolculuğudur. Bu yolu Ekrem başkanla beraber yürümek, tüm taşlarına dikenlerine rağmen, onurdur, gururdur. Çünkü bu yürüyüş, her gün karşımıza çıkan sistemsizliğe, demokrasimizdeki daralmaya, siyasi kültürümüzdeki bozulmaya karşı bir vicdan yürüyüşüdür. İktidar yolculuğumuz tarihe geçecek bir yolculuktur.” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

Şahan, Şişli’de kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Planlama aklıyla uzun vadeli ve gerçekçi konuşacaklarını aktaran Şahan, Şişli Belediyesi iştirak şirketi Kenthaş ve İBB iştirak şirketi KİPTAŞ ile birlikte işbirliği içinde önümüzdeki günlerde bir lansman yapacaklarını ifade etti.

Şahan, “Feriköy'de imzaladığımız alanlar var. Kurtuluş'ta var imzaladığımız alanlar. Meşrutiyet Mahallesi'nde var. İmzaladığımız bölgesel alanlar var, kat karşılığı sözleşme alanları var. Dönüşmeye gireceğiz yani. Ama bunlar bugünden yarına olmaz. Planını yapacağım, sürecini ilerleteceğim, aktörünü bulacağım, vatandaşa anlatacağım, mahalleye anlatacağım. Tepeden inme kararlarla kentsel dönüşüm ve planlamayı ve bu ülkenin deprem sorunu çözmeyi düşünüyorsanız, şimdiye kadar ki yapılan tüm merkez siyaseti üzerinden yapılan kentlere müdahale böyleydi. Ve onun için bu haldeyiz. Dolayısıyla bu konuda emin olun, rahat olun. Bilmediğiniz, eksik bildiğiniz, birbirimizi tamamlamamız gereken bir yer varsa da benim makam odam açıktır, beraber oturur anlatırız.” şeklinde konuştu.