19 Mart’tan bu yana kapalıydı... Şişli'de Kent Lokantaları yeniden açıldı: Yurttaşlar uzun kuyruklar oluşturdu

Yayınlanma: 07.04.2025 - 12:16

Güncelleme: 07.04.2025 - 12:25

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından dar gelirli yurttaşlara ucuz ve sağlıklı yemek sunmak amacıyla açılan Kent Lokantaları, Şişli’de 19 Mart’tan bu yana kapalıydı.

GEREKÇE: MALZEME TEDARİKİ!

Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutuklanmasının ardından kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’in yönettiği belediye, lokantaların kapanma gerekçesini “malzeme tedariki” sorununa bağlamıştı.

BUGÜN YENİDEN HİZMETE GİRDİ

Ancak günlerce süren bekleyişin ardından, Kent Lokantaları bugün yeniden hizmete girdi.

YOĞUNLUK DİKKAT ÇEKTİ

Saat 12.00 itibarıyla açılan lokantalarda yoğunluk dikkat çekti.

40 liralık sabit menüyle yemek yiyen yurttaşlar, lokantaların açılmasından memnun olduklarını söyledi.