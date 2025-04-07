19 Mart’tan bu yana kapalıydı... Şişli'de Kent Lokantaları yeniden açıldı: Yurttaşlar uzun kuyruklar oluşturdu
Kayyum yönetimi altındaki Şişli Belediyesi tarafından günlerce kapalı tutulan Kent Lokantaları yeniden hizmete açıldı. Sabah saatlerinden itibaren lokantaların önünde uzun kuyruklar oluştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından dar gelirli yurttaşlara ucuz ve sağlıklı yemek sunmak amacıyla açılan Kent Lokantaları, Şişli’de 19 Mart’tan bu yana kapalıydı.
GEREKÇE: MALZEME TEDARİKİ!
Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutuklanmasının ardından kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’in yönettiği belediye, lokantaların kapanma gerekçesini “malzeme tedariki” sorununa bağlamıştı.
BUGÜN YENİDEN HİZMETE GİRDİ
Ancak günlerce süren bekleyişin ardından, Kent Lokantaları bugün yeniden hizmete girdi.
YOĞUNLUK DİKKAT ÇEKTİ
Saat 12.00 itibarıyla açılan lokantalarda yoğunluk dikkat çekti.
40 liralık sabit menüyle yemek yiyen yurttaşlar, lokantaların açılmasından memnun olduklarını söyledi.
Etiketler: #Şişli Belediyesi #kayyum #kent lokantaları #Kent Lokantası
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel'in A takımı belli oldu!
- Özgür Özel'in A takımı belli oldu!
- CHP'li Emir'den 'Berhan Şimşek' açıklaması
- Özel'in o sözü, AKP'lileri ayağa kaldırdı!
- Özgür Özel yeniden başkan!
- 'Aferin Berhan, A Haber'e ver röportajı!'
- ‘Yozgat çıldırmış olmalı, gelin tutuklayın’
- Bakan Tunç'u sinirlendiren 'Trump' sorusu
- Özel'in kürsüde anlattığı olay gündem oldu
- 'Asıl savcısına sesleniyorum' diyerek çağırdı!