Sivas’ta sahaya inen Devlet Bahçeli, 6'lı masaya yüklendi

05 Eylül 2022 Pazartesi, 02:00

MHP lideri Bahçeli, 2023 seçimlerine yönelik ilk mitingini dün Sivas’ta düzenledi. “2023’e Doğru: Aday Belli Karar Net” teması ile gerçekleşen mitingte konuşma kürsüsünün her iki yanına Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birlikte çekildiği fotoğrafa yer verildi.

Sivas Cumhuriyet Meydanı’ndan konuşan Bahçeli, Sivas Kongresi’ne işaret ederek “4 Eylül 1919’da Cumhuriyete giden yolun ilk adımı nasıl bu vilayetimizde atılmışsa, biz de benzer bir adımı atıyor, bu defa da Cumhuriyetin 100. yıldönümüne doğru yürüyoruz. 2023 yılına hazır mısınız? Türkiye’nin önünü kesmek için ittifak içinde olan altılı masaya hesap soracak mısınız?” dedi.

'YOLLAR 2023’E AÇILIYOR’

“2023 yılında adayımız belli, kararımız net” diyen Bahçeli, şunları kaydetti: “Bütün yollar 2023 seçimlerine açılmaktadır. Vakit yaklaşmaktadır, çember daralmaktadır. Bizim adayımız belli, kararımız nettir; cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Hedefimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açık ara farkla tekrar seçilmesidir.”

Bahçeli, şöyle devam etti: “Cumhur İttifakı Kızılelma seferberliğidir, ‘Ya istiklal ya ölüm’ iradesinin mirasçısıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanı ve kurucu lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin takdiri ve tercihiyle yeniden cumhurbaşkanı seçilecektir. Altılı masanın arka bahçesinde kurulan, sözde ‘Emek ve Özgürlük İttifakı’ olarak isimlendirilen kukla sol ve bölücü ittifakın aydınlığımıza gölge düşürmesi söz konusu değildir.”

‘FIRSATÇI’

Muhalefeti hedef alarak “Fitne durmuyor, düşman dinlenmiyor” diyen Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’nin karşısına geçen mihrak olduğunu, insanları birbirine düşürmenin temelini kazmakla meşgul fırsatçı olduğunu iddia etti. Bahçeli, “Gözünü hırs bürümüş, kalbi taşlaşmıştır. Cumhurbaşkanı adaylığı için iradesini kiraya vermiştir. Terörist Demirtaş ile Sorosçu Kavala’nın gönüllü avukatı olmuştur. Kılıçdaroğlu, valileri, kaymakamları tehdit ediyor. Borçlarınızı ödemeyin, otomobil almayın çağrısını dillendirerek iç isyana oynuyor. Bu Kılıçdaroğlu emperyalizmin kılıcını sallıyor” dedi.

‘BAŞKANLAR SORGULAMALI’

Altılı masadaki diğer partilerin genel başkanlarına seslenen Bahçeli, “Altılı ganyanın beş parti başkanı Kılıçdaroğlu’nu mutlaka sorgulamalı. “Bizim adımıza niye konuşuyorsun” demek zorundalar. Bostan korkuluğu olmadıklarını göstermeleri lazım. ‘Konu mankeni değiliz’ çıkışını yapmaları kendi hayırlarına” diye konuştu.

‘EGE’Yİ AŞMAK ÇOK KOLAY’



Erdoğan’ın Yunanistan için “Bir gece ansızın gelebiliriz” sözlerini değerlendiren Bahçeli, “Cumhurbaşkanımız doğru söylemiş, Ege Denizi’ni aşmak çok kolay” dedi.



‘BUGÜN AZ YİYEN YARIN ÇOK YİYECEK’



Bahçeli, “Bugün az yiyen inşallah yarın çok yiyecek, bugün az kazanan yarın inşallah çok kazanacak” ifadeleriyle halktan sabır istedi. Bahçeli konuşması sırasında sosyalist şair Adnan Yücel’in “Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek” adlı şiirinden “Bin kez budadılar körpe dallarımızı/ bin kez kırdılar. / Yine çiçekteyiz işte yine meyvedeyiz” dizelerini Pir Sultan Abdal’a ait olduğunu sanarak okudu.