Siyasal İletişim Uzmanı tek tek saydı! İşte sandığa gitmek için 3 sebep

Yerel seçime iki gün kaldı. Türkiye’nin sandığa gideceği 31 Mart yaklaşırken Siyasal İletişim Uzmanı Suat Özçelebi, sandığa küsen seçmenin sandığa gitmesinin sonuca önemli etkisi olacağını söyledi.

İrem Karataş
Yayınlanma: 29.03.2024 - 16:47
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Türkiye’nin aylardır konuştuğu 31 Mart mahalli idareler seçimleri geldi çattı. Genel seçimlerin ardından dağılan ittifaklar sebebiyle muhalif seçmenin sandığa küstüğü yönünde tartışmalar sürüyor.

Konuya dair Cumhuriyet TV yayınına katılan siyasal İletişim Uzmanı Suat Özçelebi, bu seçimin kritik bir seçim olduğunu ve sandığa gitmenin önemli olduğunu belirtti. 

SANDIĞA GİTMEK İÇİN 3 SEBEP!

Özçelebi, “Sandığa gitmek için 3 önemli sebep var” dedi ve şöyle devam etti:

“Bu seçim diğer yerel seçimlerden farklı kritik bir seçim. Sandığa gitmek için temelde üç sebep var. Bunlardan birincisi kente ve yaşam tarzına sahip çıkmak. İkincisi demokrasiye sahip çıkmak. Kentin sorunları konusunda kendi iradenizi doğrudan kullanma şansını değerlendirmek. Özellikle iktidarın son genel seçimlerden sonra otoriterleşmeye başlayan eğilimlerine karşı bir yanıt oluşturmak için sandığa gidilmeli. Son ve belki de en önemlisi birlik olmak. Öfkeler, kırgınlıklar bu gibi kritik bir seçimde ikincilleşebilir. Milli iradeyi sandıkta ortaya koymak çok önemli.”

2019 İSTANBUL ÖRNEĞİ

Geçtiğimiz yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı ilk seçimin iptal edildiğini anımsatan Özçelebi, “Bunun seçmene hatırlatılması ve anlatılması gerekiyor. Sadece 13 bin oyla seçimin kazanıldığını ve ikinci seçimin o sayede yapılabildiğini bilen seçmen, oyunun ne kadar önemli olduğunu deneyimlemiş bir seçmen. İstanbul’u İmamoğlu’nun kazanmasının en önemli faktörü sandığa gitmek ve oylara sahip çıkmak olduğunu söyleyebiliriz. Her yurttaş aynı zamanda bir sandık müşahitidir. Seçimin her aşamasını izleyebilir ve denetleyebilir” dedi.

"REHAVETE KAPILMAMAK GEREKİYOR"

İstanbul’da seçimin az puan farkıyla sonuçlanacağını ifade eden Özçelebi, “Eğer büyükşehir belediyesini kazanıyorsanız meclisi de kazanmalısınız. Katılım bu yüzden de önemli. Belli anket sonuçlarına göre rehavete kapılmamak gerekiyor. İstanbul’da yarışan İmamoğlu ve Kurum arasındaki fark hata payı içerisinde. İmamoğlu’nun 5 yıllık hizmet serüveni merkezi iktidarın engeller koyması ile sürdü. Ancak İmamoğlu seçmene engellere rağmen hizmete devam edebileceğini gösterdi. Hükümetin ‘hizmet almak için bizim adayımızı seçin’ yönlendirmesi etkili olmadı” diye konuştu.  


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