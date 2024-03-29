AKP’li belediye davalık oldu: Yurttaşın arazisini seçim propagandası mı yaptılar?

Yayınlanma: 29.03.2024 - 16:08

Güncelleme: 29.03.2024 - 16:08

AKP'den yeniden Ömerli Belediye Başkanı Adayı olan Hüsamettin Altındağ, sosyal medya hesabında kamulaştırılma yapılmadan Orhan'ın arazisi üzerine yaptıkları kapalı pazar alanıyla seçim propagandası yaptı.

Arazisi kamulaştırılmadan ve planı değiştirilmeden el konularak kapalı semt pazarı yapılan Orhan, Ömerli Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak görev kötüye kullanma suçlarından sorumlular hakkında soruşturma yürütülmesini ve kamu davası açılması için suç duyurusunda bulundu.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

6 Eylül 2021 tarihinde Ömerli İlçe Belediyesi Encümen heyeti, ilçeye kapalı semt pazarı yapılması için Orhan'ın da arazisinin olduğu Yeni Mahalle'deki parsellerin kamulaştırılmasına karar verdi.

Ömerli İlçe Kaymakamlığı da belediye encümeninin Orhan'ın sahibi olduğu parsel hakkındaki kamulaştırma talebiyle ilgili kamu yararı olduğunu belirterek onayladı.

Ancak belediye, kamulaştırma davası açmadan veya kamulaştırma bedelini ödemeden Orhan'a ait parsele girerek arazinin imar planını da değiştirmeden kapalı semt pazarı yaptı.

AVUKATLARDAN AÇIKLAMA

Orhan'ın avukatları Ömer Talha Oğan ve Buğra Dilcioğlu, konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, belediyenin hukuka aykırı hareket ettiğini ve müvekkilin parselini işgal ettiğini belirtti. açıklamada, “Normal koşullarda ‘kamulaştırmasız el atma davası’ yaklaşık olarak 4-5 yıl sürmektedir. Hukukumuzda kamulaştırma prosedürüne ilişkin kanun maddeleri çok açık ve net olduğu için idareler yetkileri dışına çıkamamaktadır. Fakat Ömerli Belediyesi haksız ve hukuka aykırı hareket ederek müvekkile ait parsele tecavüz suçunu işlemiştir” dendi.

“RIZASI YOK”

“Dava konusu parselin şu anda imar durumu konut alanıdır” denilen açıklamada şunlara yer verildi: “Müvekkilin, parselinin imar durumunun değiştirilmesine rızası yoktur. Kendisine henüz kamulaştırma davası açılmadığı için de kamulaştırmanın iptali davası açma süresi doğal olarak işletilememektedir. Yani bir diğer deyişle müvekkil kamulaştırmasız el atma davası açmak istememekte, tam tersi imar planında konut alanı olarak gösterilen lejanta istinaden yapılaşma yapmak istemektedir. Şikayet edilen idare ise durumu oldu bittiye getirerek müvekkilin parselini bir muğlaklık içerisinde bırakmış, herhangi bir kamulaştırma davası açmadan, el koyma kararı almadan parsele işgal başlatmıştır. Yerel mahkeme kararı dahi olmadan, hatta yerel mahkemede açılan bir kamulaştırma davası dahi olmadan müvekkilin parselinde şikayet olunan tarafından işgal başlatılmıştır. Ayrıca belirtmek isteriz ki, idare aleyhine El atmanın önlenmesi, yıkım ve ecrimisil davasını da açtık”



