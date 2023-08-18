Siyaset bilimci Tosun, Kılıçdaroğlu'nun 'işbirliği' mesajını değerlendirdi: Seçmen ikna edilmeli

Yayınlanma: 18.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.08.2023 - 03:00

Siyasi partiler, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler için çalışmalarına başlarken muhalefet partileri arasında bir ittifak olup olmayacağı da merak ediliyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimlerde ittifak tartışmalarına ilişkin muhalefet partilerine verdiği “işbirliği” mesajı geniş yankı buldu.

Siyaset bilimci Tanju Tosun da olası bir ittifakın yerel seçimleri ve seçmeni nasıl etkileyeceğini değerlendirdi. Tosun, “Millet ittifakına benzer işbirlikleri önemli. Şu anda üzerinde çalıştığımız simülasyon işbirliğinin muhalefete yeni belediyeler kazandırabileceğine işaret ediyor. Fakat seçmene umut vermek, sandığa gitmeleri konusunda ikna etmek gerekir” dedi.

(Tanju Tosun)

‘OY GÜÇLERİ ÖNEMLİ’

14 Mayıs sonuçları veri alındığında, seçimden başarılı çıkmanın yegâne koşulunun işbirliği olduğunu söyleyen Tosun şu ifadeleri kullandı: “MHP ve İYİ Parti işbirliği onlara fazla katkı yapmaz. İYİ Parti kendi başına ya da MHP ile girse de iyi sonuç alamayabilir. Küçük partiler için de öyle. Çünkü AKP ve CHP dışında partiler arasındaki oy makası çok açık.”

İşbirliğine gidilmemesi halinde seçmenin olası tavrına da dikkat çeken Tosun, “Seçmen muhalefet partilerinin tekil olarak 14 Mayıs’taki oy güçlerini dikkate alarak ‘Nasıl olsa kazanamayacağız, sandığa gitmeye gerek yok’ şeklinde bir duygusal çöküşle seçime katılmama, muhalefeti kendi kaderine terk etme eğiliminde olabilir” ifadelerini kullandı.