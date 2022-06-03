Siyaset bilimciler, altı partinin bildirisini yorumladı: ‘Seçime hazırlanıyorlar’

03 Haziran 2022 Cuma, 04:00

Siyaset bilimciler, altı muhalefet partisinin hafta başında yayımladığı bildiriyi Cumhuriyet’e değerlendirdi. Siyasal iletişimci İbrahim Uslu, bildirinin “bir ittifak protokolü” olarak yorumlanabileceğini söyledi.

"BU BİR İTTİFAKTIR"

Uslu, “Anayasa reformu fikri etrafında birleşmişlerdi. Fakat son toplantıda bunun ötesine geçip kurumsal reformları konuşmaya başladılar. Bununla ilgili komisyonlar kurdular. Merkez Bankası, Stratejik Planlama Teşkilatı, Sosyal Ekonomik Konsey gibi alanlara girdiğinizde artık yasama faaliyetinin ötesinde yürütmeye dair de bir şeyler söylemiş oluyorlar. Artık ekonomi, göç gibi konularda da ortak çalışma grupları oluşturuyorlar. Bence bu adı konulmamış bir ittifaktır” dedi. Bildirinin içinde ilk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği “Cumhuriyetin ikinci yüzyılı”, “Hiçibir çocuk yatağa aç girmeyecek” gibi söylemlerin yer almasına ilişkin konuşan Uslu, “Burada önemli olan Türkiye’nin dönüşümü. Partiler de bu konuda hemfikir. ‘Bir parti masayı domine etti’ gibi bir değerlendirme çıkaramayız. Her partinin belli önerileri de bildiride yer alıyor. Bu açıdan ittifakın geleceği için de güzel bir durum” diye konuştu.

EKONOMİ ÖNE ÇIKAR

İktidarın 6’lı masayla ilgili “Benzemezler bir araya gelmiş” söyleminin etkisiz kaldığını söyleyen Uslu, şunları kaydetti: “Bir anlamda seçim beyannamesi ortaya çıkıyor. Artık seçime hazırlanıyorlar.”

Siyaset Bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun ise liderler bildirisinde ekonomiden çok siyaset ağırlıklı değerlendirmeler olduğunu belirterek “Bundan sonraki süreçte bu birliktelikte herhangi bir kırılma yaşanacağını sanmıyorum. Bu partiler ideolojik olarak birbirinden farklı. Ama metnin daha başlangıcında işbirliklerinin sürdürülebilir olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı. Tosun, “Şu an çökmüş olan ekonominin ayağa kalkması konusunda bir uzlaşı var. Ama altı partinin ekonomi politikaları farklı. Bundan sonraki süreçte ekonomi konusunda daha çok mesai harcayacaklarını anlıyoruz” değerlendirmesini yaptı.