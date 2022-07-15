Siyasetçiler ve gazeteciler Cumhuriyet TV'de 15 Temmuz darbe girişimini yorumluyor.

15 Temmuz 2022 Cuma, 17:17

Cumhuriyet gazetesi Haber Müdürü Can Uğur ve Cumhuriyet.com.tr Editörü Samed Balçık, 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıldönümünde Cumhuriyet TV’de siyasetçileri ve gazetecileri konuk ediyor.