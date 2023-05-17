Siyasette 'ikinci tur' hareketliliği: AKP'nin 11 günlük planı ortaya çıktı

Yayınlanma: 17.05.2023 - 08:44

Güncelleme: 17.05.2023 - 09:31

Türkiye'de 60 milyona yakın seçmen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Yurtiçi oylarının sayımının sona ermesinin ardından YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığını resmen açıkladı.

Yener, ''28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verilmiştir" dedi.

Yener, kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.51, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44.88, Sinan Oğan'ın 5.47 oranında oy aldığını duyurdu.

11 GÜNLÜK PLAN ORTAYA ÇIKTI

Siyaset ikinci tur havasına resmen girerken iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde AKP'nin 11 gün boyunca uygulayacağı seçim kampanyasını yazdı.

"Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun ikinci tur stratejisi ne olacak" başlıklı yazısında Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan hiç vakit kaybetmeden pazartesi günü partisinin yetkili kurullarını topladı, seçim startını verdi. Dün de AK Parti’nin strateji ekibi kapsamlı bir çalışma yaptı. AK Parti’nin seçim kampanyasının işaretleri alınmaya başlandı" ifadelerine ver verdi.

"SADECE KILIÇDAROĞLU HEDEF ALINACAK"

AKP Genel Merkezi'nde yapılan toplantının bazı ipuçları verdiğine dikkat çeken Selvi, AKP'nin 11 günlük planını şöyle sıraladı:

1- Bu seçim ikinci tur seçim ama 14 Mayıs seçimlerinin devamı değil. Yeni bir seçim olarak bakılacak.

2- Kutuplaştırıcı değil kucaklayıcı bir dil kullanılacak. Adlarımız farklı olsa da soyadımız Türkiye Cumhuriyeti vurgusu önem kazanacak.

3- Sadece Kılıçdaroğlu hedef alınacak.

4- Güven ve istikrar vurgusu önplana çıkarılacak.

5- Seçimlerde sandığa gitmeyen AK Parti seçmeninin sandığa gitmesi sağlanacak.

6- HDP’den dolayı CHP’ye oy vermeyen ulusalcı seçmen kazanılmaya çalışılacak.

7- Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk gezisini deprem bölgesine yapacak. Kampanyanın ağırlığı, oy deposu olduğu için büyükşehirlere verilecek.

8- Şehirli ve ortadirek seçmen hedef alınacak.

9- Pozitif bir kampanya yürütülecek.

SELVİ'DEN AKP'YE 'HÜDA PAR' UYARISI

Selvi, öte yandan Hizbullah terör örgütüne yakınlığıyla bilinen HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'nın Meclis çoğunluğunu alması sonrası TBMM'ye girebilmesine de değindi.

"AK Parti HÜDA PAR konusunu yeniden değerlendirmek durumunda" diyen Selvi, "Güneydoğu’daki katkısı ile İstanbul başta olmak üzere batı bölgelerinde Cumhur İttifakı’nın algısına olan etkisi değerlendirilmeli. Cumhur İttifakı tanımını özellikle kullandım. Çünkü MHP’nin de bu yönde bazı tespitleri var" ifadelerine yer verdi.