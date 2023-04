Selvi Kılıçdaroğlu, deprem bölgesindeki çocuklarla buluştu: Ne yalan söyleyeyim, buralar iyi değil!

Yayınlanma: 24.04.2023 - 09:31

Güncelleme: 24.04.2023 - 09:33

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla deprem bölgesinde çocuklarla buluştu.

"İÇİM ÇOK YARALI"

Selvi Kılıçdaroğlu, çocuklarla buluşmasının ardından Twitter hesabından bir video yayımladı ve paylaşımına şu notu düştü:

"Sevgili dostlar, eğitici oyun setlerini deprem bölgesi çocuklarına getirdik, her biriyle kucaklaştım. Çocukların yüzlerindeki gülümseme tarif edilemeyecek kadar güzel. Ama ne yalan söyleyeyim, buralar iyi değil. Çocuklara gülümsedim ama içim çok yaralı. Çok çalışmamız lazım, çok."

Sevgili dostlar,

Eğitici oyun setlerini deprem bölgesi çocuklarına getirdik, her biriyle kucaklaştım. Çocukların yüzlerindeki gülümseme tarif edilemeyecek kadar güzel. Ama ne yalan söyleyeyim, buralar iyi değil. Çocuklara gülümsedim ama içim çok yaralı. Çok çalışmamız lazım, çok. pic.twitter.com/CYjrAwhrjV — Selvi Kılıçdaroğlu (@Skilicdaroglu) April 23, 2023

"DAHA ÇOK ÇALIŞMAMIZ LAZIM VE YETERİNCE YARDIM GİTMEMİŞ"

Selvi Kılıçdaroğlu, videoda şu ifadeleri kullandı:

“Hayırseverlerin ve Beylikdüzü Belediyesi’nin yardımları ile getirdiğimiz eğitici setleri çocuklara dağıttık. Malum bugün 23 Nisan Çocuk Bayramı. Çocuklarımızın da yüzü biraz gülsün istedik. Gerçekten de biraz güldüler, tebessüm ettiler. Onların gülmesi bizi çok memnun etti, çok sevindik.

Ama istiyoruz ki her an için gülümsesinler. Sevgili dostlar, buralar çok iyi değil kötü yani. Daha çok çalışmamız lazım ve yeterince yardım gitmemiş. Hakikaten de kötü durumdalar. Bu işlerin uzun süreceğini de biliyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımızın bu gülümsemesini her zaman görelim. Her zaman güzel yaşasınlar.”