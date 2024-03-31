Siyasi parti liderleri oylarını kullandı: Ortak mesaj öne çıktı

Yayınlanma: 31.03.2024 - 13:52

Güncelleme: 31.03.2024 - 14:18

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmen, yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullanacak.

Seçimlerde 81 ilin ve 973 ilçeyle beraber 390 beldenin belediye başkanı belirlenecek.

Sabah saatlerinde siyasi parti liderleri de sandık başına gitti. Oy kullanan ilk lider CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN 'SİLAHLARDAN UZAK DURALIM' ÇAĞRISI

Özel, eşi Didem ve kızı İpek Özel ile birlikte memleketi Manisa’da Yunusemre ilçesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu 1174 Nolu sandıkta kullandı.

Oyunu kullanacağı okula vatandaşların alkışları altında giren Özel ve ailesi oy kullanacakları sandıkta sıralarını bekledikten sonra sırasıyla oylarını kullandı.

“TAŞKINLIKLARDAN UZAK DURMALIYIZ”

Oy kullanma işleminin ardından okul bahçesinde basın mensuplarının karşısına geçen CHP Lideri Özel, şu ifadeleri kullandı:

“İyi bir pazar diliyorum. Siz bugün çalışıyorsunuz. Vatandaşlarımız da ülkenin beş yıllık geleceğindeki yerel yöneticilerini seçmek için sandık başındalar. Öncelikle bu demokrasi şölenine katkı veren herkese teşekkür ediyoruz. Türkiye’deki başta muhtar adayları olmak üzere hangi siyasi partiden olursa olsun yönetim noktasında iddia koyan, aday olan ve seçmenden oy isteyen herkese başarılar diliyoruz. Seçim geçmiş süreçlerde elbette siyasi tartışmalar oldu. Şikayet ettiğimiz haksızlıklar oldu. Ancak çok büyük aksilikler olmadan, çok büyük kaza olmadan, çok üzücü olaylar olmadan bugüne kadar geldik. Dün Bursa’da yaşanan bir olayda hayatını kaybeden bir vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Yüksek Seçim Kurulunu takip ediyoruz.

Başkanın ifadesiyle şu ana kadar Türkiye’de seçimin sorunsuz ilerlediği söyleniyor. Seçimlerde tansiyon yükselebilir. İstenmeyen olaylara gebe birtakım durumlar ortaya çıkabilir. Herkese bugün sakinliğini koruması, itidalli davranmaları, seçimin huzur ve güven içinde gerçekleşmesini temenni ediyorum. Sandıklar açıldığı andan sonuçlar ilan edilene kadar süreçte özellikle kazanma sevinciyle kutlamalarla ilgili noktada tüm vatandaşlarımızı en önce silahlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Olmadık bir sevinç gösterisindeki kullanılan bir kurşun bir hayatın kaybedilmesine bir evladımızın kaybedilmesine sebebiyet verebiliyor. Silahlardan uzak durmayı öneriyorum. Yine partimize mensup veya bize oy atıp sonuçlardan memnun olacak kişiler olacaktır, elbette sevinç gösterileri olacaktır.

Taşkınlıktan uzak durmayı ve bu seçimin kaybedeninin olmadığını hatırlatmak isterim. Sevinç gösterileri sırasında başkalarını üzmek, rencide etmek Türkiye’nin birliğine, beraberliğine zarar verir. Biz bugün belki sandıkta 20 milyon kişiyiz. 30 milyon kişiyiz. Ama yarın Türkiye’de hep beraber 84 milyon kişiyiz. Yarın yüz yüze bakacağız. Siyasiler de böyle yapacak. Vatandaş da böyle yapacak. Seçim geride kalacak. Hep birlikte önümüze bakacağız."

“OY NAMUSTUR, KARAR MİLLETİN”

Açıklamasının devamında oy kullanılana kadar vatandaşın, kullanıldıktan sonra da partilerin namusu olduğuna dikkat çeken Özel açıklamasını şöyle tamamladı:

“Biz bir tanesi yanımda olmak üzere, Türkiye’de her birinin Türkiye üstlendikleri görevi dört dörtlük yapacaklarına inandığım adaylarla halkımızın karşısındaydık. Dilimiz döndüğünce kampanyamızı yaptık. Ama bundan sonra karar milletin ve hepimiz bu karara saygılı olacağız. Bundan sonraki süreçle ilgili de dikkatle takip ediyoruz. Özellikle biraz önce gencecik okul sorumlularımız, kat sorumlularımız, sandık sorumlularımızla merhabalaştık.

Bu sabah saat 08.30 itibariyle partimden yapılan raporlamada Türkiye genelinde yüzde 98,5 oranında birinci sandık görevlilerinin gelip yerlerine oturduklarını, ortaya çıkan boşlukların hastalık çeşitli aksiliklerden dolayı yedek arkadaşlarımızla doldurduk ve şu anda adayımızın olduğu hiçbir yerde eksik sandık görevlimizin olmadığını öğrenmiş durumdayım. Bu benim adıma çok önemli bir veridir. Bunun tüm siyasi partiler açısından da olmasını ümit ederiz. Çünkü oy sandığa atılana kadar vatandaşın namusudur. Atıldıktan sonra hangi partiye atıldıysa o partinin namusudur. O şekilde oylar korunacak. Bundan sonraki süreçte hep birlikte başarılı olacağımızı düşünüyorum. Bugün aramızda Ankara’dan İstanbul’dan çok sayıda Misafir var. İlk kez genel başkan sıfatıyla oy kullanıyorum.

Manisa yerel basınına 2009 yerel seçimlerinde kullandığım oydan beri bizi takip eden çok kıymetli arkadaşlara teşekkür ederim. O günden 15 yıl sonra bugün bu sefer genel başkan olarak oy kullandık. Ulusal basının çok değerli emekçileriyle birlikte buradayız hep beraberiz. İlerleyen süreçte çok güzel bir ülkede, çok güzel bir Manisa’da hep birlikte yaşamayı, sizleri misafir etmeyi ümit ediyoruz. Bir kez daha bugün bize eşlik eden herkese çok teşekkür ediyorum. Sonuçlar hayırlı uğurlu olsun.”

ERDOĞAN OYUNU ÜSKÜDAR'DA KULLANDI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oyunu Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı.

Oy kullanmasının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Yoğun bir kampanya dönemi oldu. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı bir netice çıksın. Milletimize gösterdiği bu sadakat için de şahsım ve parti arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

AKŞENER ANKARA'DA OYUNU KULLANDI: 'ZORLU BİR SÜREÇTEN GEÇTİK'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanacağı Bilkent'teki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'na eşiyle geldi. Okul bahçesinde partililer tarafından karşılanan Akşener, "4625" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle selamlaştı.

Gerekli kontrollerin yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdikten sonra oy pusulası ile zarfını alan Akşener, kabine geçerek oyunu kullandı.

Meral Akşener, oy kullanmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hür ve müstakil olarak, ittifak siyasetine mahkum olmadan, "ucube sistemin" dayattığı sistemin dışına çıkmanın çok yorucu olduğunu belirtti.

Akşener, "Bana göre partimin hemen hemen her bireyinin haksızlığa uğradığı, çok iftiralarla karşı karşıya kaldığımız ama bu direnmenin Türkiye açısından göreceksiniz ki siz hepiniz çok gençsiniz, siz gençler açısından neye tekabül ettiğini bir yıl sonra daha iyi anlayacağız hep birlikte" diye konuştu.

BAHÇELİ OY KULLANDI: YÜZÜNDEKİ MORLUKLAR DİKKAT ÇEKTİ

24 adayın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarıştığı Ankara'da, MHP lideri Devlet Bahçeli Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, ''Yeni yüzyılın Mahalli İdariler Seçimleri olarak ilkini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Seçimlerde bütün siyasi partilere ve değerli adaylarına başarılar diliyorum ve devletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Şimdiden bütün milletimize teşekkür ediyorum'' dedi.

Bahçeli seçim sonuçlarını partisinin binasından takip edeceğini ifade etti. Öte yandan Bahçeli'nin yüzündeki morluklar da dikkat çekti.

DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANI ORUÇ, OYUNU ADANA'DA KULLANDI

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Adana'da kullandı.

Çukurova ilçesindeki Ayşe Atıl İlkokuluna giden, DEM Parti Eş Genel Başkanı ve Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, 1057 numaralı sandıkta oy verdi.

Oruç, oy verme işleminin ardından gazetecilere, seçim sonuçlarının hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Bir kez daha çağrılarını yenilediklerini ifade eden Oruç, "Lütfen her yerde gidelim oylarımızı kullanalım. Oylarımızı kullanmakla yetinmeyelim, sandıklarımıza hep birlikte sahip çıkalım. Kulağımıza gelen bazı şeyler oluyor. Bununla ilgili oyumuzu kullanmak kadar, oyumuzu korumak, sayımlarda doğru sayılmasını sağlamak, bu incelemeleri ve gözlemleri yapmak üzere hep birlikte değerli halklarımıza buradan çağrımızı yineliyoruz" diye konuştu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Ahmet Vefik Paşa İlkokulu'nda oyunu kullandı.

MUHARREM İNCE: 'SEÇİM SONUÇLARINI TANIYORUZ AMA...'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Çankaya ilçesindeki Özel Şener Çakmak Anadolu Lisesi 4683 numaralı sandıkta, eşi Ülkü İnce ile oy kullandı.

İnce, oyunu sandığa attıktan sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Seçim günlerinin düğün günü olduğunu belirterek, memlekete hayırlı olmasını dileyen İnce, "Bu düğün meşru; ama adil değil. Seçim sonuçlarını daha şimdiden tanıyoruz; ama adil değil. Bazıları memleketin uçaklarıyla, memleketin helikopterleriyle, hazinenin parasıyla kampanya yaptı. Bazıları da belediyenin parasıyla kampanya yapmış. Yani milletin cebinden millete propaganda yaptılar. Birisi de çoluk çocuğumuzun harçlığından" ifadelerini kullandı.

DEVA LİDERİ BABACAN OYUNU KULLANDI

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve eşi Zeynep Babacan, oylarını Bilkent Emlak Bankası Ortaokulu’nda yer alan 4624 nolu sandıkta kullandı.

Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Babacan, "Bugün gerçekten Türkiye için güzel bir gün. Demokrasimizin işlediği, böylesine zor bir coğrafyada vatandaşlarımızın sandığa yoğun ilgi gösterdiği bir ülkeyiz. Bu da bizi gerçekten mutlu ediyor. Bu seçimlerde özellikle sahada illeri dolaşırken umutsuz vatandaşımızın sayısının çok olduğunu gördüm. Yani sanki sandıkta bir şey değişmiyor. Oy vererek bir şey değiştiremiyoruz hissi bir miktar hakim gibi. Ama öyle değil. Türkiye büyük ve güzel bir ülke. Bu büyük ve güzel ülkenin çok daha güzel yönetilmesi mümkün. Dürüst ve ehil kadrolar tarafından yönetildiğinde Türkiye’nin bütün sorunlarını aşması mümkün. Dolayısıyla ülkemizden asla umudu kesmeyelim. Demokrasimize sahip çıkalım. Demokrasimize sahip çıkmanın en önemli yolu da sandıkta irademizi millet olarak ortaya koymak" diye konuştu.

TİP GENEL BAŞKANI ERKAN BAŞ, OYUNU KADIKÖY'DE KULLANDI

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve Kocaeli Gebze Belediye Başkan adayı Erkan Baş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Kadıköy'de kullandı.

Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Baş, isim listesini kontrol ettikten sonra eşi Gülçin Baş ile 1105 numaralı sandıkta oy verdi.

Zarfı atarken basın mensuplarına poz veren Baş, sandık görevlilerine teşekkür ederek eşi ve oğluyla okuldan ayrıldı.

DAVUTOĞLU OYUNU KULLANDI: 'HER BİRİMİZE DÜŞEN EN TEMEL SORUMLULUK...'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu Eyüpsultan'da Nejat Sabuncu İlkokulu'ndaki 2274 numaralı sandıkta kullandı.

Davutoğlu, oyunu kullanmaya eşi Sare Davutoğlu ile birlikte geldi.

Gelecek Partisi lideri, "Her birimize düşen en temel sorumluluk bu seçimlerden gerekli dersleri çıkarmak" dedi.

VATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI DOĞU PERİNÇEK, BEŞİKTAŞ'TA OYUNU KULLANDI

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Beşiktaş'ta Şair Nedim Ortaokulu'nda kullandı.

Perinçek, oy kullanmaya eşi Şule Perinçek ile birlikte geldi.

HÜDA PAR GENEL BAŞKANI YAPICIOĞLU, OYUNU KULLANDI

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Sükunetle, huzur içerisinde bir seçim olsun. Sonuçta millet kazanacak, memleket kazanacak" dedi.

Yapıcıoğlu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için beraberindeki partililerle Altındağ Baraj Mahallesi'ndeki Kuzeykent Şehit İsmail Koç İlkokulu'na geldi. Burada vatandaşlarla selamlaşan Yapıcıoğlu, "2003" numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Yapıcıoğlu, seçim kampanyası döneminde olduğu gibi bugün de ciddi bir olay yaşanmamasını diledi.

Siyasi partilerin birbirlerinin düşmanı değil rakibi olduğunu vurgulayan Yapıcıoğlu, "Sükunetle, huzur içerisinde bir seçim olsun. Sonuçta millet kazanacak, memleket kazanacak" diye konuştu.

Sonuçların şimdiden hayırlar getirmesini dileyen Yapıcıoğlu, seçim sonuçlarını parti genel merkezinde takip edeceğini bildirdi.