CHP lideri Özgür Özel Manisa'da oyunu kullandı: 'Silahlardan uzak durun' çağrısı

Oy verme işlemi yurt genelinde başladı. CGP Genel Başkanı Özgür Özel, oyunu Manisa'da kullandı. Özel, sandık başına gelen ilk lider oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 10:32
CHP lideri Özgür Özel Manisa'da oyunu kullandı: 'Silahlardan uzak durun' çağrısı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda oyunu kullandı.

Özel, sandık başına gelen ilk siyasi lider oldu.

"SİLAHLARDAN UZAK DURUN" ÇAĞRISI

Özel, oy kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu.

CHP liderinin açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Değerli basın mensupları, hepinize iyi pazarlar diliyorum. Hangi siyasi partiden olursa olsun seçmenden oy isteyen herkese başarılar diliyoruz. Geçmiş dönemde şikayet ettiğimiz haksızlıklar oldu ancak çok büyük olaylar olmadan bugüne kadar geldik. Zaman zaman seçimlerde tansiyon yükselebilir. Herkese bugün sakinliğini korumaları çağrısını yapıyorum. Kazanma sevincinde, tüm vatandaşlarımıza silahlardan uzak durma çağrısı yapıyoruz. Elbette sevinç gösterileri olacaktır, bu seçimin kaybedeni olmayacaktır. Sandıkta 20 milyon, 30 milyon kişiyiz. Ama yarın 84 milyon kişiyiz. YSK'yi takip ediyoruz. Şu ana kadar bir sorun yok."


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