Cem Aydın hakkında karar çıktı! CHP'li yetkililer Cumhuriyet mikrofonuna konuştu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı. Aydın'ın adliyedeki ifadesinin ardından CHP'li isimler, Cumhuriyet TV'nin mikrofonuna özel açıklamalarda bulundu

Cem Aydın hakkında karar çıktı! CHP'li yetkililer Cumhuriyet mikrofonuna konuştu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2025 - 14:49

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı. Aydın'ın adliyedeki ifadesinin ardından CHP'li isimler, Cumhuriyet TV'nin mikrofonuna özel açıklamalarda bulundu. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri sebebiyle soruşturma soruşturma başlatıldı.

İfade işlemleri tamamlanan Cem Aydın, adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı. Adliyedeki işlemlerin ardından CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhuriyet TV mikrofonuna özel açıklamalar yaptı.

Ali Mahir Başarır'ın, emniyete yönelik tepkisi dikkat çekti.


Etiketler: #Ali Mahir Başarır #cumhuriyet tv #Cem Aydın #CHP

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