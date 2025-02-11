Son Dakika... Cem Aydın hakkında iddianame hazırlandı: 5 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor

Yayınlanma: 11.02.2025 - 14:26

Güncelleme: 11.02.2025 - 14:39

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki paylaşımı üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı.

Aydın'ın, "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "Terörle mücadelede göev almış kişileri hedef göstemek" suçlamalarıyla 5 yıl 4 aya kadar hapsi talep edildi.

GENÇLİK KOLLARI HESABINDAN YAPILAN PAYLAŞIMI RETWEET ETMİŞTİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Başkanı ve Parti Meclis Üyesi Cem Aydın hakkında, CHP Gençlik Kolları'nın resmi X hesabından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yapılan bir paylaşım nedeniyle, "Kamu görevlisine hakaret" ve "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Aydın, 20 Ocak'ta soruşturma kapsamında ifade vermek üzere polis eşliğinde İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanarak Cem Aydın hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ‘müşteki’ sıfatıyla yer aldı.

İddianamede söz konusu videonun çözümü ve bu videonun Aydın tarafından alıntılandığı anlatıldı. İddianamede Başsavcı Akın Gürlek’in geçmiş dönemde üstlendiği görevleri nedeniyle terör örgütlerinin hedefi haline geldiğinin bilindiği, kimlik bilgilerinin yayınlanarak tehdit edildiği ve Cem Aydın’ın alıntıladığı paylaşımda Seyyar giyotin" şeklindeki sözün geçtiği belirtildi.

5 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Bahsi geçen sözlerin ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemeyeceğinin kaydedildiği iddianamede Cem Aydın’ın üzerine atılı "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarını işlediğinin sabit olduğunun anlaşıldığı belirtilerek 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapsi talep edildi. İddianame gönderildiği Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendiriliyor.