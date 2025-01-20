Kılıçdaroğlu'ndan, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a destek: 'Gençlerimiz, yargı sopasıyla hizaya gelmez'
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Cem Aydın gözaltı kararı olmadığı halde sekiz polis ile birlikte Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü. Aydın, hakkında adli kontrolle serbest kaldı. CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Aydın'a destek paylaşımı geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın gözaltına alındığı haberleri doğru değildir. Şahıs ifadeye davet edilmiştir. İstanbul Başsavcımız Sayın Akın Gürlek ile ilgili attığı tweet, kamu görevlisine hakaret ve terörle mücadele eden kişilere hedef göstermek suçlarından soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
8 POLİSLE ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜ
Alınan bilgilere göre Cem Aydın gözaltı kararı olmadığı halde sekiz polis ile birlikte Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü. CHP genel başkan yardımcıları da adliyeye gitti.
SERBEST BIRAKILDI
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade veren Aydın, hakkında adli kontrol uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Aydın, adli kontrolle serbest bırakıldı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN AYDIN'A DESTEK
Son olarak CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cem Aydın'a destek tweeti geldi.
X hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Gençlerimiz, yargı sopasıyla hizaya gelmez; ülkemiz adına doğru bildiklerini söylemeye devam eder. Yargı eliyle gençlerimizi sindirmenize asla izin vermeyeceğiz. Gençlik Kolları Genel Başkanımızın yanındayım" dedi.
Gençlerimiz, yargı sopasıyla hizaya gelmez; ülkemiz adına doğru bildiklerini söylemeye devam eder.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 20, 2025
Yargı eliyle gençlerimizi sindirmenize asla izin vermeyeceğiz.
Gençlik Kolları Genel Başkanımızın yanındayım.
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