Karabat'tan enflasyon açıklaması: 20 Aralık oyununun benzeri bugün devreye alındı

03 Ocak 2022 Pazartesi, 11:42

Memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranını belli eden Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından CHP İstanbul Milletvekili ve CHP PM Üyesi Özgür Karabat'tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir dizi paylaşımnda bulunan Karabat, “20 Aralık oyununun bir benzerini bugün devreye soktu” uyarısı yaptı.

Karabat, paylaşımlarının devamında şu değerlendirmelere yer verdi:

"Doların 18 TL’ye çıkmasını bekleyen AKP, milyarlarca dolar satarak doları düşürmüş ve kendisini kurtarıcı gibi göstermişti.

Benzer bir oyun, bugünkü kabine toplantısı sonrası ENFLASYON için oynanacak.

AKP, resmi verilerde dahi yüksek çıkan enflasyon sonrası memur ve emeklilerin maaş zamları ile ilgili yüksek bir rakam açıklayarak, enflasyon rakamlarının geri planda kalmasını isteyecektir.

Ve sahnenin sonunda yine marketlere indirim çağrısı yapacaktır.

Gelelim gerçeklere... Mızrak çuvala sığmıyor ama AKP yine verilerle oynuyor.

2021 yılı TÜİK enflasyonu yüzde 36.08 (Son 19 yılın rekoru)

Vatandaşın gerçek enflasyonunu ölçen ENAG’ın verisi ise yüzde 82.81

Asgari ücrete yapılan yüzde 50 zam birkaç ayda buhar olur diyorduk ama maalesef Ocak 2022 sonunda bu zam uçacak.

1 Ocak’ta yapılan zamlarla ocak ayı sonunda yıllık enflasyon yüzde 50’yi geçecek.

Üretici enflasyonu ise yıllık yüzde 79.89’luk oranla Şubat 2002 sonrası 20 yıllık dönemin zirvesine çıktı.

AKP Lideri de çıkmış sanayiciye indirim yapın çağrısı yapıyor.

Sen önce yüzde 130 elektrik zammının hesabını ver!"