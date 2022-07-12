Siyasilerin olası maaş artışına yurttaşlardan asgari ücret yanıtı: Aynı oranda artırmak gerek

12 Temmuz 2022 Salı, 04:00

Türkiye Raporu anket şirketi, Cumhuriyet’e özel yaptığı Temmuz 2022 anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankette yurttaşlara, siyasilerin maaş artışları konusundaki tartışmaya dair bakış açıları soruldu. Temmuz ayının ilk haftasında 1500 kişiyle yapılan ankette, yurttaşların yüzde 60’ı “Siyasilere bu zam yapılacaksa asgari ücrete de aynı oranda zam yapılması gerekir” derken, yüzde 30 ise, “Siyasilerin gelirinin bu kadar artması hiçbir koşulda doğru değil” görüşünü savundu. Katılımcıların yüzde 5’i de “Siyasilerin toplumun genelinden daha fazla kazanmaları doğal” derken, yüzde 5’i ise “Fikrim yok” cevabını verdi.

Anket çalışmasında, “Siyasilere böyle bir zam yapılacaksa asgari ücrete de aynı oranda zam yapılması gerekir” yanıtı verenler yüzde 61.7’yle AKP seçmeni. CHP seçmeninin yüzde 37’si ise siyasilerin gelirlerinin hiçbir koşulda bu kadar artmasının doğru olmadığını savunuyor. AKP seçmeninde bu görüşe katılanların oranı yüzde 23’e kadar düşüyor. Sonuçlarda, Cumhur İttifakı seçmenlerinde siyasilerin maaşlarının toplumun geri kalanından daha yüksek olmasının doğal olduğunu savunanların oranı genel ortalamaya ve muhalefet seçmenine kıyasla daha yüksek olduğu görüldü.

Katılımcılarda eğitim düzeyi arttıkça “Siyasilerin gelirlerinin bu kadar artması hiçbir koşulda doğru değil” görüşüne katılanların oranı kademeli olarak artıyor. En yüksek eğitim düzeyinde bu oran yüzde 39’a kadar ulaşıyor. Öte yandan, “Siyasilere bu zam yapılacaksa asgari ücrete de aynı oranda zam yapılması gerekir” görüşüne katılanların oranı eğitim seviyesiyle ters orantılı olarak artıyor. Bu görüşe katılanların en yüksek seviyede olduğu grup yüzde 66’yla ilkokul ve altı eğitim grubu olduğu belirtildi.

"SİYASET KOPUK BİR HAL ALIYOR"

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, anket sonuçlarını yorumladı. Dünyanın gelir adaletsizliğine karşı tepkinin yükseldiği bir dönemde olduğunu belirten Selçuki, “Bu tartışmanın bir bölümü büyük şirketlerin yöneticilerinin, ortalama çalışanından katlarca daha fazla para kazanmasına dair yürürken, diğer yandan da siyasilerin giderek daha belirgin hale gelen ayrıcalıklı sınıf oluşturmaları üzerinden yürüyor” dedi. Türkiye’nin de bu tartışmadan muaf olmadığını belirten Selçuki, “Üstelik medyan maaşın asgari ücrete bu kadar yaklaştığı bir ortamda, geçim sıkıntısı hane halkı için varoluşsal bir kriz haline dönüşürken, siyasilerin maaşlarına yapılması düşünülen zam toplumda karşılık bulmadı. Ancak bir gerçek var ki, Türkiye’de siyaset, özellikle iktidar tarafında, giderek toplumun gerçeklerinden kopuk bir hal alıyor” diye konuştu.