Dünyanın en iyi ekonomisine sahip ülkelerinde asgari ücret ne kadar? Asgari ücret tablosu...

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 19:11

Geçen günlerde yeni asgari ücretin brüt, net tutarı ve işverene maliyeti belli oldu. Ekonomistler ise enflasyona karşı yapılan zammın buharlaşacağını ifade ediyor. Öte yandan Türkiye'nin büyüdüğüne yönelik açıklamalar kamuoyunda çelişki yaratıyor. Bununla birlikte Türkiye'deki alım gücünün diğer dünya ülkeleri karşısındaki durumu da merak konusu oldu. İşte dünyanın en büyük 10 ekonomisine sahip ülkelerindeki asgari ücretler...

İLK ÜÇTE DÜNYA DEVLERİ VAR

Listede ilk sırayı işgal eden Amerika Birleşik Devletleri, 25 trilyon dolarlık devasa ekonomisiyle küresel ekonominin yaklaşık %25’ini oluşturuyor. 2020 ve 2021 yıllarında saatlik asgari ücret 7.25 dolarken 2022 yılında artan enflasyon baz alınarak saatik ücret 15 dolara çıktı. Yani Amerika'da bir aylık asgari ücret tutarı, 2400 dolar.

2.sırada yer alan Çin'de asgari ücret şehirlere göre farklılık gösteriyor. Çin'de bazı şehirlerdeki asgari ücret oranları şu şekilde:

Pekin: 2.000 Çin Yuanı ( 330 $ )

) Şangay: 2.400 Çin Yuanı ( 382 $ )

) Tianjing: 2.100 Çin Yuanı ( 336 $ )

) Zhejiang: 2.000 Çin Yuanı ( 320 $ )

) Shandong: 1.900 Çin Yuanı (305 $)

3.sırada yer alan Japonya'da, Japon Yeni'nin, dolar gibi para birimlerine oranla düşük olmasına rağmen Japon halkının alım gücü oldukça yüksektir. Japonya'da aylık asgari ücret, 1393 dolar.

4.sırada yer alan teknoloji devi Almanya'da ise asgari ücret, 1648 dolar.

DÜNYANIN 5. BÜYÜK EKONOMİSİ: HİNDİSTAN

Ülkede genel olarak bariz bir yoksulluk göze çarpıyor. Para birimlerinin farklı para birimleri karşısında değersiz olması da genel olarak ekonomisinin yurttaşların pek çok ihtiyacı için yetersiz olmasına neden oluyor. Hindistan'da aylık asgari ücret tutarı ortalama 200 dolar şeklinde.

İNGİLTERE'DE ASGARİ ÜCRET

Dünyanın en büyük 6. ekonomisine sahip olan Birleşik Krallık'ta ise asgari ücretle geçinen insanlar, Türkiye'den daha yüksek alım gücüne sahiptir ve çalışan kişilerin yaş ve maaşları doğru orantılıdır. İngiltere'de asgari ücret, 1423 dolar.

REFAH SEVİYESİ YÜKSEK ÜLKELERDE ASGARİ ÜCRET

Ekonomisi göz önüne alındığında dünyada 7. sırada olan Fransa'da asgari ücret, 1691 dolar.

Fransa'yı 8.sırada refah seviyesi yüksek olan Kanada takip ediyor. Kanada'da asgari ücret, 1880 dolar.

Listede 9.sırada İtalya yer alıyor. İtalya'da yaşayan her 100 kişiden sadece %1,8'inin asgari ücretle çalıştığı, halkın büyük bir bölümünün 2500 ile 3000 Euro arasında maaş aldığı biliniyor. Sektör bazında İtalya’da asgari ücret saatlik tutarlar değişebiliyor.

Bu saatlik ücretler birkaç yılda bir yapılan toplu görüşmeler ile gözden geçirilir ve değişimler yapılır. Ücret belirlenirken yapılan işin kalitesi, miktarı baz alınır. Verilen ücretin işçileri ve ailelerin iyi bir yaşam sağlaması amaçlanır. İtalya'da düşük bir asgari ücret tutarı ise, 1474 dolar.

LİSTENİN SON SIRASINDA BREZİLYA VAR

Dünyanın en büyük 10. ekonomisi ise Brezilya. Güney Amerika kıtasında yer alan, bu bölgenin en kalabalık ve en büyük ülkesi Brezilya’da Asgari Ücret, 1212 Brezilya Reali’ yani dolar bazlı olarak 248 dolardır.

TÜRKİYE DÜNYADA 23.ÜLKE

Türkiye, ekonomik bakımdan 100 ülke içerisinden 23.sıraya yerleşiyor. Türkiye'de 1 Temmuz 2022'den itibaren geçerli olan asgari ücret ise 5 bin 500 TL olarak açıklanmıştı yani Türkiye'de bir aylık asgari ücret 319 dolar.