Siyasilerin 'sosyal medya' performansı: Hangi platformda kim önde?

Yayınlanma: 09.08.2024 - 16:47

Güncelleme: 09.08.2024 - 17:19

Siyasi liderler ve siyasi partilerin temmuz ayında sosyal medya platformlarındaki performanslarına ilişkin bir rapor yayımlandı.

Curnata Ajansı'nın raporuna göre, BTK kararıyla erişim engeli getirilen Instagram'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 97 içerik paylaştı.

11. 7 milyon takipçisi olan Erdoğan'a karşılık 1.6 milyon takipçisi olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de temmuz ayında 116 içerik paylaştı.

8.1 milyon takipçisi olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 72 paylaşımda bulundu.

Suikast sonucu öldürülen Hamas'ın önceki lideri İsmail Heniyye ile ilgili paylaşımları engellediği iddia edilen Instagram, BTK tarafından geçen hafta erişime kapatılmıştı.

ERDOĞAN FACEBOOK'TA ÖNDE

Instagram'a gore çok daha eski bir sosyal medya platformu olan Facebook'ta da liderlerin sayfalarını beğenenler sıralamasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birinciliği açık arayla önde bulunduruyor. Rapora göre, Facebook'ta beğeni sayısı 10.2 milyon olan AKP'li Cumhurbaşkanı, temmuz ayında 80 içerik paylaştı. Erdoğan'ın sayfasını takip eden isim ise 2.1 milyon beğeni sayısıyla CHP'nin önceki dönem genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Aynı sıralamada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la üçüncülüğü paylaştı. İki ismin sayfasının da 1.7 milyon beğeni sayısı bulunuyor.

X'TE DE TABLO AYNI

Erdoğan'ın açık ara önde olduğu tablo, sosyal medya platformu X'te de değişmiyor. Buna göre Erdoğan'ın X'te 21.5 milyon takipçisi var. Temmuz ayında 85 paylaşımda bulunan Erdoğan, bu ayda 7100 takipçi kaybetmiş. AKP'li Cumhurbaşkanın ardından gelen ve 10.5 milyon takipçisi olan önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun temmuz ayında 51 bin takipçi kaybettiği görülüyor. 9.2 milyon takipçisi olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bu dönemde 36 bin takipçi kazandı.

FACEBOOK'TA 'İÇERİK' BİRİNCİSİ CHP

Rapora göre, siyasi partiler arasındaki sosyal medya performansını gösteren tablo daha ilginç bir hal alıyor. Buna göre, Facebook'ta iktidar partisi AKP 3 milyon beğeni sayısıyla ilk sırada. İktidarın Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP de 2.2 milyon beğeni sayısına sahip. Facebook'u aktif olarak kullanan iki parti de temmuz ayında sırasıyla 182 ve 109 içerik paylaşmış. CHP ise beğeni sıralamasında 1.6 milyon beğeni sayısıyla 3'üncü sırayı alırken 255 içerikle zirvede bulunuyor.

YASAKLI INSTAGRAM'DA AKP BİRİNCİ

İktidar partisi AKP'nin, "yasaklı" Instagram'da 1.7 milyon takipçisi bulunuyor. 81 içerik paylaşan AKP'yi 890 bin takipçiyle ittifak ortağı MHP izliyor. 836 bin takipçisi olan CHP ise Facebook'ta olduğu gibi bu platfromda da 215 içerikle en aktif kullanan siyasi parti durumunda.

X'TE DE EN AKTİF CHP

Ana muhalefet partisi CHP, rapora göre siyasi partilerin X'teki performansını gösteren tabloda da en aktif parti olmayı elden bırakmıyor. Buna göre temmuz ayında 219 paylaşımda bulunan AKP, 298 paylaşımda bulunan CHP'nin gerisinde kaldı. Buna karşılık AKP'nin 3.4 milyon, CHP'nin ise 2.7 milyon takipçisi bulunuyor.

İMAMOĞLU ÜÇÜNDE DE ZİRVEDE

CHP'li belediye başkanlarının paylaşımlarına yapılan beğeni sayısını gösteren sosyal medya performansında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Facebook, Instagram ve Twitter'da öne çıkan isim olarak görülüyor. Üç platformda da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun ardından ikinci sırada gelen CHP'li belediye başkanı olarak tabloda yer alıyor.