Sinan Oğan günler sonra videoyla ortaya çıktı: Çoğu şeyi çime atıyorum...
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turda Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan hüzünlü bir müzikle, "Çoğu şeyi içime atıyorum bazen" paylaşımı yaptı.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladıktan sonra tepki çeken Sinan Oğan, Instagram hesabından bir hikaye paylaştı.
Kendi fotoğrafının olduğu videoda bir müzikle şu ifadeler yer aldı:
“Kin tutmuyorum kimseye ama kimin ne yaptığını da unutmuyorum kimseye. Çoğu şeyi içime atıyorum bazen. Ama derler ya, her şeyin bir zamanı var. Doğru zamanı bekliyorum. Yapılan hiçbir şeyin farkında değilim sanmayın beni. Uğraşmak istemiyorum sadece.”
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