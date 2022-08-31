Sokak röportajında şoke eden sözler: 'Allah gelse, yine Tayyip kazanır'
Ankara'da sokak röportajında konuşan ve AKP'li olduğu iddia edilen bir yurttaşın sözleri şaşkınlık yarattı. Erdoğan'a oy vereceğini söyleyen yurttaş, "Allah gelse, gene Tayyip kazanır" ifadelerini kullandı.
Ankara Ulus'ta YouTube'da yayın yapan Tüylü Mikrofon isimli kanala konuşan AKP'li bir yurttaşın sözleri şaşkınlık yarattı.
Mikrofon uzatılan yurttaş, "Allah gelse yine Tayyip kazanır" ifadelerini kullandı.
"ALLAH'I NİYE KARIŞTIRIYORSUN?"
O esnada sokak röportajında konuşan bir yurttaş ise, "Allah'ı niye karıştırıyon" dedikten sonra alanı terk etti. Söz konusu röportaj, sosyal medyada gündem oldu.
İşte o anlar:
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