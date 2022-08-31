Sokak röportajında şoke eden sözler: 'Allah gelse, yine Tayyip kazanır'

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:50

Ankara Ulus'ta YouTube'da yayın yapan Tüylü Mikrofon isimli kanala konuşan AKP'li bir yurttaşın sözleri şaşkınlık yarattı.

Mikrofon uzatılan yurttaş, "Allah gelse yine Tayyip kazanır" ifadelerini kullandı.

"ALLAH'I NİYE KARIŞTIRIYORSUN?"

O esnada sokak röportajında konuşan bir yurttaş ise, "Allah'ı niye karıştırıyon" dedikten sonra alanı terk etti. Söz konusu röportaj, sosyal medyada gündem oldu.

İşte o anlar:

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