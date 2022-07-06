Bayram alışverişi hazırlıklarını sorduğumuz sokak röportajına İsrailliler de katıldı: Türklerin durumu çok kötü
Bayram alışverişi için Eminönü'ne gelen yurttaşlar, bayramlık alamadan geri döndüler. Kameramıza konuşan turistler ise Türkiye'nin çok ucuz olduğunu ama Türklerin durumunun çok zor olduğunu söyledi.
Eminönü, yurttaşların bayram alışverişi için uğradığı önemli yerlerden biri. Bayram için özellikle giysi ve ayakkabı almak isteyen yerli yurttaşlar, fiyatların artışından dolayı istedikleri ürünleri alamıyor.
Cumhuriyet TV'ye konuşan yurttaşlar, bu ekonomik düzende gelecek göremediklerini ve bayramlık alamadıklarını belirtti.
'KRİZ YOK DİYENLER NE İÇİYOR?'
Mikrofonumuza konuşan bir esnaf, yerli yurttaşın hiçbir şey alamadığını söyledi ve "Turist olmasa bir şey satacağımız yok. Geleceğimizi göremiyorum. Almanya'dan emeklilerin keyfi yerinde. Bizimkiler 3000 olsa ne olacak? Çok eziliyoruz. 100 dolar bozdurup bizi satın alıyor gibi davranıyorlar. Kriz yok diyenler ne içiyor?" ifadelerini kullandı.
Simit yiyerek karnını doyurduğunu söyleyen bir yurttaş, bayramlık almadan geri döndüklerini ve kriz yok diyenlerin bir daha düşünmesi gerektiğini söyledi.
'HALKA İNEMEZLER, KAÇARLAR'
Röportajımız esnasında denk geldiğimiz İsrailli turistler, ekonomik krizle ilgili "Türkiye çok ucuz. Alışveriş yaptık. Türklerin durumu çok kötü" ifadelerini kullandı.
Krizden her anlamda etkilenen yerli yurttaşlar ise ekonomik krize olan tepkilerini aşağıdaki sözlerle ifade ettiler:
- Halka inemezler, arkalarına bakmadan kaçarlar.
- Dükkanlara bakın, bomboş.
- Yerli yok, hep turist.
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