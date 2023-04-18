Sokak röportajındaki o sözler gündem oldu: 'Sokakta yaşıyorum ama ölene kadar Tayyip'

Seçime sayılı günler kala İstanbul'da yapılan bir sokak röportajı sosyal medyada gündem oldu. Sokakta yaşadığını söyleyen yurttaş, yine Erdoğan'a oy vereceğini söyleyerek "Önceden sokakta yaşayanlar ölüyordu, şimdi yardımlaşma var" diye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.04.2023 - 16:38
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Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçime sadece 27 gün kaldı. Bu süreçte anketler kadar, sokak röportajları da yakından takip ediliyor. Son olarak Yurttaş TV’nin sokak röportajı şaşırtan bir diyaloğa sahne oldu.

Yurttaşlara, ‘Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde terciniz ne olacak’ sorusu yöneltildi. Mikrofona konuşan ve sokakta yaşadığını söyleyen kişinin yanıtı ise gündem oldu.

"SOKAKTA YAŞIYORUM AMA..."

Sokakta yaşadığını söyleyen kişi şu sözleri kullandı:

"Sokakta yaşıyorum ama ölene kadar Tayyip. Önceden sokakta yaşayanlar ölüyordu, şimdi yardımlaşma var. İnsan çöpe bir şey atınca bana yardım etmiş oluyor."


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