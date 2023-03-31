Son dakika... Sokak röportajında ‘Hizbullahçıyız, kafalarını keseriz’ demişti, serbest bırakıldı
Son dakika... Batman'da sokak röportajında kendisini Hizbullahçı olarak tanıtan muhalefet partilerine yönelik tehdit içerikli ifadeler kullanan İsmail Cevher Kasımoğlu adli kontrol şartıyla salıverildi.
Batman'da sokak röportajında bazı muhalefet partilerine yönelik tehdit içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte seçimlere ilişkin yapılan sokak röportajında, bazı muhalefet partilerine yönelik tehdit içerikli ifadeler kullanan şüpheli İsmail Cevher Kasımoğlu hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan Kasımoğlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Röportajda, muhalefet liderlerini hedef alan Kasımoğlu “Erdoğan'a dokunsalar var ya kafalarını keseceğim. Biz Hizbullahçıyız. Biz cihada da hazırız” ifadelerini kullanmıştı.
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