SOL Parti adaylarını açıkladı
SOL Parti, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile ile belediye başkan ve meclis üyesi adaylarını açıkladı.
Kocaeli, Sakarya, Malatya’da büyükşehir belediye başkan adayları belirleyen Parti, Ankara Çankaya, İzmir Buca, Hatay Defne ve diğer üç şehirde daha da ilçe belediye başkanlıklarına aday çıkardı. Aksaray Saratlı beldesinde de belediye başkan adayı çıkaran SOL Parti, 81 ilde de tüm il ve ilçe belediye meclislerinde seçime girdiklerini duyurdu.
'Tek kişinin değil, meclisleriyle örgütlenmiş halkın söz, yetki ve karar sahibi olacağı demokratik yerel yönetimler için' seçimlere girdiğini belirten SOL Parti’nin basın duyurusunun tamamı şu şekilde:
"MÜCADELENİN ADAYLARIYLA
Pusulada SOL Var!
SOL Parti 2024 yerel seçimlerinde mücadelenin adaylarıyla pusulada olacak.
Meclis üyelikleri seçimlerinde 81 ilde 732 ilçede pusulada SOL Var!
Belediye Başkanlığı seçimlerinde 2 İl, 6 İlçede ve 1 Belde de mücadelenin adaylarıyla pusulada olacak!
Belediye Başkanlığı seçimlerine katıldığımız yerler ve adaylarımız şunlar:
İl Belediye Başkanlıkları
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, İlkay Deniz Torun Yüce
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Kazım Bibinoğlu
Malatya, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Ali Osman İzci
İlçe Belediye Başkanlıkları
Ankara, Çankaya Belediye Başkan Adayı, İlknur Başer
İzmir, Buca Belediye Başkan Adayı, Erkal Günel
Hatay, Defne Belediye Başkan Adayı, Serbay Mansuroğlu
Artvin, Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı, Harun Vayiç
Ordu, Fatsa Belediye Başkan Adayı, Rasul Şahin
Dersim, Hozat Belediye Başkan Adayı, Aydın Kaya
Belde Belediye Başkanlıkları
Aksaray, Gülağaç, Saratlı Belde Belediye Başkan Adayı, Cuma Kaplan
Oylar SOL Parti’ye, Oylar Devrimcilere!
Ülkemizi karanlığa boğan şeriat ve hilafet heveslilerine karşı; aydınlık bir ülke yolunda, devrimci demokratik bir cumhuriyet mücadelesi için pusulada SOL Var!
Bir avuç haraminin soygun düzenine karşı; emekçi halkın insanca yaşam, eşitlik ve adalet mücadelesi için pusulada SOL Var!
Askeri üsleri, yağmacı şirketleriyle ülkemizi işgal eden emperyalizme karşı; tüm bağımsız Türkiye mücadelesi için pusulada SOL Var!
Belediye’nin kaynaklarını tarikata, cemaate, yandaşa, soyguncuya aktaranlara dur demek için pusulada SOL Var!
Tek kişinin değil, meclisleriyle örgütlenmiş halkın söz, yetki ve karar sahibi olacağı demokratik yerel yönetimler için pusulada SOL Var!
Kamusal mal, hizmet ve alanların sermayenin yağmasına, kamuya ait arazilerin, yapı ve hizmetlerin özelleştirilmesine ve ticarileşmesine son verilmesi için pusulada SOL Var!"
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