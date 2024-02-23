SOL Parti adaylarını açıkladı

Yayınlanma: 23.02.2024 - 14:10

Güncelleme: 23.02.2024 - 14:10

Kocaeli, Sakarya, Malatya’da büyükşehir belediye başkan adayları belirleyen Parti, Ankara Çankaya, İzmir Buca, Hatay Defne ve diğer üç şehirde daha da ilçe belediye başkanlıklarına aday çıkardı. Aksaray Saratlı beldesinde de belediye başkan adayı çıkaran SOL Parti, 81 ilde de tüm il ve ilçe belediye meclislerinde seçime girdiklerini duyurdu.

'Tek kişinin değil, meclisleriyle örgütlenmiş halkın söz, yetki ve karar sahibi olacağı demokratik yerel yönetimler için' seçimlere girdiğini belirten SOL Parti’nin basın duyurusunun tamamı şu şekilde:

"MÜCADELENİN ADAYLARIYLA

Pusulada SOL Var!

SOL Parti 2024 yerel seçimlerinde mücadelenin adaylarıyla pusulada olacak.

Meclis üyelikleri seçimlerinde 81 ilde 732 ilçede pusulada SOL Var!

Belediye Başkanlığı seçimlerinde 2 İl, 6 İlçede ve 1 Belde de mücadelenin adaylarıyla pusulada olacak!

Belediye Başkanlığı seçimlerine katıldığımız yerler ve adaylarımız şunlar:

İl Belediye Başkanlıkları

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, İlkay Deniz Torun Yüce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Kazım Bibinoğlu

Malatya, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Ali Osman İzci

İlçe Belediye Başkanlıkları

Ankara, Çankaya Belediye Başkan Adayı, İlknur Başer

İzmir, Buca Belediye Başkan Adayı, Erkal Günel

Hatay, Defne Belediye Başkan Adayı, Serbay Mansuroğlu

Artvin, Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı, Harun Vayiç

Ordu, Fatsa Belediye Başkan Adayı, Rasul Şahin

Dersim, Hozat Belediye Başkan Adayı, Aydın Kaya

Belde Belediye Başkanlıkları

Aksaray, Gülağaç, Saratlı Belde Belediye Başkan Adayı, Cuma Kaplan

Oylar SOL Parti’ye, Oylar Devrimcilere!

Ülkemizi karanlığa boğan şeriat ve hilafet heveslilerine karşı; aydınlık bir ülke yolunda, devrimci demokratik bir cumhuriyet mücadelesi için pusulada SOL Var!

Bir avuç haraminin soygun düzenine karşı; emekçi halkın insanca yaşam, eşitlik ve adalet mücadelesi için pusulada SOL Var!

Askeri üsleri, yağmacı şirketleriyle ülkemizi işgal eden emperyalizme karşı; tüm bağımsız Türkiye mücadelesi için pusulada SOL Var!

Belediye’nin kaynaklarını tarikata, cemaate, yandaşa, soyguncuya aktaranlara dur demek için pusulada SOL Var!

Tek kişinin değil, meclisleriyle örgütlenmiş halkın söz, yetki ve karar sahibi olacağı demokratik yerel yönetimler için pusulada SOL Var!

Kamusal mal, hizmet ve alanların sermayenin yağmasına, kamuya ait arazilerin, yapı ve hizmetlerin özelleştirilmesine ve ticarileşmesine son verilmesi için pusulada SOL Var!"