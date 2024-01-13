SOL Parti’den bağımsız ortak aday çağrısı: Hatay’ın yıkımından sorumlu olanlar aday olamaz

Yayınlanma: 13.01.2024 - 17:03

Güncelleme: 13.01.2024 - 17:03

SOL Parti, Hatay'da önemli bir çağrıda bulunarak, şehrin yıkımından sorumlu olanların belediye başkanlığına aday olmamaları gerektiğini vurguladı ve ilerici, devrimci ve dayanışmacı güçleri bağımsız bir belediye başkanı adayı etrafında birleşmeye davet etti.

Parti açıklamasında, "Hatay'ın yıkımından sorumlu olan hiç kimse belediye başkanlığına aday olamaz, olmamalı. Böyle bir mücadele herhangi bir partinin sınırına hapsolmayacak büyük toplumsal dayanışmanın ifadesi olmak zorundadır. O nedenle tüm ilerici güçleri, sosyalist örgütleri Hatay için sorumluluk almaya, bağımsız bir belediye başkanı adayı çıkarmak üzere yan yana gelmeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

SOL Parti’nin açıklamasında Hatay'ın yeniden inşasının, yıkımı yaşayan depremzede halkın dayanışması ile mümkün olabileceği belirtildi. Açıklamada, "Depremzede Hatay halkı ve tüm dayanışmacı, demokrat, ilerici güçlerin böyle bir sorumluluk almakla karşı karşıya olduğunu düşünüyoruz. Bu sorumluluk; Hatay halkıyla birlikte tüm sol-sosyalist parti ve örgütler olarak başta SOL Parti, DEM, EMEP, TİP, TKP ve Hatay’ın dayanışmacı inisiyatifleri ve ilerici güçleri olmak üzere birleşerek Hatay’a sahip çıkma sorumluluğudur" denildi.

SOL Parti, Hatay’da yıkımdan sorumlu olanların karşısında durarak şehri yeniden kuracak ortak bir irade geliştirmenin gerekliliğine vurgu yaptı: Sorun belediyeye başkan olmak değil, yıkımın sorumlusu olanların Hatay’ın yeniden kuruluşunda ranta dayanan, sermayeyi kollayan, Hatay’ın tarihsel belleğini, etnik ve kültürel yapısını yok edeceklere engel olmaktır"