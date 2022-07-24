SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen: Fındık yandaşa peşkeş çekildi
Ordu'nun Fatsa ilçesinde 'fındığımıza sahip çıkıyoruz' çağrısıyla bugün düzenlenecek miting öncesi Cumhuriyet'e konuşan SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen, "Üreticinin emeğiyle oluşmuş olan her şey bir avuç yandaşa peşkeş çekildi" dedi.
Fındık üreticileri taleplerini dile getirmek için Ordu’nun Fatsa ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı’nda bugün bir miting düzenleyecek. Miting saat 15.00’te başlayacak ve mitingde Ali Asker, Mehmet Gümüş ile Fuat Saka sahne alacak.
SOL Parti’nin gerçekleştireceği mitingin öncesinde bölgede yurttaşlarla geniş katılımlı toplantılar düzenlendi. SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen, miting öncesi Cumhuriyet’e konuştu. İşleyen, “Hayat pahalılığı emekçileri nefessiz bırakıyor, Fındık mitingi, bu çaresizliği aşmak ve toplumun duyulmayan taleplerini gün yüzüne çıkarmak için atılan bir adımdır” dedi.
‘UMUDU GÖRÜYORUZ’
20 yıllık AKP iktidarının yarattığı korku iklimiyle birlikte halkın hak arama mücadelesinin dışına itildiğini kaydeden Önder İşleyen, “İnsanlar hakları için örgütlenerek mücadele etmediği sürece istediklerini alamayacaklar. Büyük bir yoksulluk ve öfke olduğu kadar birlikte mücadeleden doğacak olan umudu da görüyoruz”dedi.
Fındık üretiminin Karadeniz halkı için önemine değinen İşleyen, AKP iktidara geldiği ilk andan itibaren, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası programına bağlı olarak fındık üreticileri için kısmi bir güvence oluşturan Fiskobirlik’i tasfiye etti. Üreticinin emeğiyle oluşmuş olan her şey bir avuç yandaşa peşkeş çekildi. Üretici tümüyle devre dışı bırakılarak tefecilerin ve emperyalist tekellerin önü açıldı” ifadelerini kullandı.
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