SOL Parti Defne Belediye Başkan Adayı Serbay Mansuroğlu: Depremzede yalnız değil sosyalistler var

Yayınlanma: 25.02.2024 - 15:15

Güncelleme: 25.02.2024 - 15:57

SOL Parti Hatay Defne belediye başkan adayı olarak Gazeteci Serbay Mansuroğlu'nu gösterdi. Mansuroğlu Ensar Vakfı skandalını ortaya çıkararak kamuoyunun gündemine taşımıştı.

Hatay'da depremin ilk gününden bu yana yardım ve dayanışma çalışmaları yürüten Mansuroğlu, iktidarın devletin kurumlarının içini boşaltmasının, bunun yanında rantçı belediye yönetimi anlayışının deprem bölgesindeki sorunlara çözüm üretemediğini belirterek bölgede kamucu sol anlayışın önemli bir alternatif olacağına dikkat çekti.

"DEPREMZEDE YALNIZ DEĞİL SOSYALİSTLER VAR"

10 yılı aşkın süredir gazetecilik yapan Mansuroğlu, “Hatay’ın bir deprem bölgesi olduğunu ve 35-40 bin insanın ölme riskinin olduğunu ilk kez 2011’de yazdım. Geçen sene yaşadığımız depremde burada binlerce kişiyi kaybettik. Burası özel bir bölgeydi bu yüzden bir sorumluluk aldım. O süreçte bölgede gelişen dayanışma faaliyetlerinin içinde yer aldım. Bu şehrin insanlarının yalnız bırakılmışlığına karşı dayanışmayı büyüttük. Depremzede yalnız değil sosyalistler var” dedi.

"DEPREM BÖLGESİ SORUNLAR YUMAĞI"

SOL Parti’nin Hatay özelinde bir dayanışma ve işbirliği çağrısında bulunduğunu ve diğer sol partilerle görüşmeler yapıldığını belirten Mansuroğlu, “Hangi partinin çatı olacağından bağımsız olarak bütün sol öznelerin işbirliğini istedik. Sosyalist sol deprem sürecinde kentte çok önemli bir inisiyatif aldı. Devlet yokken burada sol vardı ve halkın yanındaydı. Görüşmelerin neticesinde herkes kendi adayını çıkardı” ifadelerini kullandı.

Hatay Depremzede Derneği’nin depremin ardından geçen bir yılın ardından 83 sayfalık bir rapor hazırladığını ve deprem bölgesinde devam eden sorunların ortaya konulduğunu söyleyen Mansuroğlu, “Eğitimden sağlığa ve ekonomiye kadar burası sorunlar yumağı. Her mahalleye gittiğimizde başka bir sorunla karşılaşıyoruz. Türkiye devrimci hareketinin 50 yıllık mirası var. Bu kentin cumhuriyetçi, aydınlanmacı birikimi var. Bu sorunların çözümü için talibiz” diye konuştu.

DEFNE'Yİ AYAĞA KALDIRMAK İÇİN 10 ADIM

Defne’yi ayağa kaldırmak için 10 adımlık bir plan hazırladıklarını ifade eden Mansuroğlu, hazırlanan planı şu ifadelerle anlattı:

-“Barınmayla ilgili sorunlar bir yapı kooparatifi kurularak çözülebilir.

-Defne’nin tüm yolları delik deşik durumda. Eğer Karayolları Genel Müdürlüğü altyapı sorununu çözmezse belediyeyi bir alırsak iş makineleriyle gider biz yaparız.

-Çiftçilerin sorunlarını küçük üreticilere destek olarak çözeceğiz. Daha belediyeyi almadan Hatay Dayanışma Kooparatifi'ni kurduk. Küçük üreticiler sistem dışına itilirse gıda krizi yaşarız. Her mahalleye bir üretici pazarı kurmamız mümkün.

-Küçük üreticilerin üreteceği ürünlerle okullarda ücretsiz öğle yemekleri dağıtabiliriz. Tesisler kurabiliriz.

-Kamucu anlayışla belediyeyi yönettiğimizde üniversiteden mezun olan gençleri ve kadınları istihdam etmek istiyoruz.

-Deprem bölgesindeki insanları psikososyal desteğe ulaştırmak çok önemli. Belediye buna öncülük edebilir.”

"TOPLUMSAL MUHALEFETİ BÜYÜTMEYİ GÖREV BİLİYORUZ"

Sol partilerin bu yerel seçimde kazandıkları belediyelerde yapacakları çalışmalarla Türkiye’de yeni bir soluk yaratabileceklerine vurgu yapan Mansuroğlu, “50 yıllık devrimci tarihimizde kutup yıldızı gibi duran bir Fatsa fikri var. O zaman bağımsız belediye başkanı olarak seçilen Fikri Sönmez’in yaptığı hala bir pusula niteliğinde. 2019’daki yerel seçimlerde AKP’ye mevzi kaybettirmek için yapılan önemli ittifaklar vardı, şimdi yerel pratikler ön planda. Defneyi kazanmak istiyoruz ama ülkeyi karanlığa boğan AKP’yi de geriletmek istiyoruz. AKP rejimine karşı yerel seçimlerden sonra bu seçimlerde ittifak kuramamış solla birlikte toplumsal muhalefeti büyütmeyi görev olarak biliyoruz” dedi.

"LÜTFÜ SAVAŞ KONVOYLARLA ŞOV YAPTI"

Mansuroğlu, CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş’ı şu sözlerle eleştirdi:

“Buradaki insanlar yakınlarını kaybettiler, kimisi çocuğunu bulamıyor kimisi yakınının cesedini. Bu kadar insanın öldüğü bir yerde bir kişi istifa etmedi. Büyükşehir belediye başkanı bir inat sonucu yeniden aday oldu. Konvoylarla şov yaptı. Hatay bunu hak etmiyor. Solcuların burada varlığı önemli.”